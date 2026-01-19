La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) expresó su preocupación por los recientes nombramientos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en cargos clave para la formalización minera y el otorgamiento de concesiones.

“Nos encontramos en un momento de inflexión en cuanto al avance de la minería ilegal, en el que lo que se espera es que se separe la paja del trigo, se logre formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros que se encuentren aptos y para ello se requiere tomar decisiones claras. Esto implica contar con perfiles técnicos, sin sesgos y con conocimiento profundo del sector minero pero las señales que nos da el Ejecutivo son contradictorias, ya que vemos con preocupación es que se vienen eligiendo a funcionarios cuyos perfiles no cumplen estas condiciones”, señaló el gremio.

De acuerdo a informes periodísticos, en los últimos días el Minem nombró a personas vinculadas al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) para liderar, tanto la Dirección de Formalización Minera del Minem como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), dos entidades que juegan un rol primordial en el proceso de formalización minera y en la actividad minera en general, incluyendo la promoción de inversiones mineras.

Al respecto, el gremio minero energético afirmó: “Estas designaciones resultan incoherentes con el fortalecimiento de una política de formalización rigurosa y efectiva, pues trasladan las decisiones a perfiles asociados a un mecanismo que ha demostrado ser insuficiente y distorsionador del proceso que se busca corregir”.

“El reinfo se creó como una medida temporal, y no solo se ha ido ampliando por cada vez más años, sino que sus condiciones se han ido modificando de manera que, no ha logrado formalizar ni al 3% de los inscritos, y, por el contrario, se ha convertido en el blindaje perfecto para poder operar en minería sin condiciones ambientales, de seguridad para sus trabajadores, ni control de explosivos, entre otros, por lo que el proceso de formalización debe concluir a la brevedad posible, agregó.

El gremio minero energético demandó señales concretas que demuestren que existe un compromiso por parte del Ejecutivo en contar con un equipo preparado para llevar adelante políticas públicas eficaces para la lucha contra la minería ilegal y para una real formalización de la pequeña minería.

Cabe recordar que el gobierno del presidente José Jerí designó a Wilfredo Pedro Portilla Barrera como director de Formalización Minera, un cargo clave al interior del Minem.

Portilla Barrera fue uno de los más de 50.000 depurados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no haber cumplido con los requisitos mínimos.