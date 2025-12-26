La minería ilegal se ha convertido en la economía criminal más lucrativa del Perú, por encima incluso del narcotráfico. Así lo advirtió el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien sostuvo que los ingresos generados por esta actividad ilícita sextuplican a los que produce el tráfico de drogas.

El alto mando policial explicó en Canal N que el crecimiento de la minería ilegal ha venido acompañado de un incremento sostenido de delitos graves como el sicariato y la extorsión, especialmente en zonas donde organizaciones criminales buscan controlar territorios con yacimientos auríferos.

Según Arriola, estas redes no solo operan a nivel local, sino que mantienen vínculos con estructuras criminales transnacionales que disputan el dominio de áreas estratégicas para la extracción ilegal de minerales, lo que ha intensificado la violencia en regiones como Pataz, en La Libertad, y Madre de Dios.

Como parte de la estrategia policial, la PNP ha intensificado los operativos en centros penitenciarios con el objetivo de cortar las coordinaciones delictivas que se realizan desde el interior de las cárceles. Estas acciones buscan neutralizar las comunicaciones de cabecillas que ordenan extorsiones y atentados contra la seguridad ciudadana.

En paralelo, se vienen ejecutando operativos multisectoriales para controlar los insumos que alimentan a la criminalidad organizada. Estas intervenciones incluyen la fiscalización del uso de explosivos, en coordinación con la Sucamec, así como el control de la venta de chips telefónicos y equipos móviles junto con Osiptel y el Ministerio del Interior.

Respecto al marco normativo, Arriola se refirió a la reciente ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026. Precisó que la Policía Nacional cumple un rol técnico y que sus acciones de interdicción se ejecutan conforme a las disposiciones aprobadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo.

El comandante general remarcó que la estrategia policial apunta a debilitar la logística de las organizaciones criminales mediante la destrucción de maquinaria, la incautación de mineral extraído ilegalmente y la recuperación del control territorial en zonas críticas.

En materia de seguridad fronteriza, Arriola informó que el control migratorio en la frontera con Chile se realiza bajo estado de emergencia, con una coordinación policial binacional destinada a evitar ingresos irregulares y reforzar la vigilancia territorial.

Finalmente, indicó que se ha reforzado la seguridad en la Embajada de México, con el despliegue de 36 efectivos policiales en los exteriores de la sede diplomática, ante eventuales riesgos asociados al caso de la exministra Betssy Chávez.