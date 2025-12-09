El presidente de la República, José Jerí, aseguró este martes que su gobierno mantendrá una postura firme frente al crimen organizado y que no dudará en adoptar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

“En la lucha contra la delincuencia cuando nuestro Ejército es convocado, seguimos y seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen. No retrocederemos ni nos rendiremos nunca... y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias si por medio está la tranquilidad y la paz que merecen todos los peruanos”, afirmó durante la ceremonia por el 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército, realizada en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Al acto asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; ministros de Estado; el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; así como mandos militares y autoridades civiles.

El mandatario reiteró su respaldo al proceso de modernización del Ejército, al señalar que la institución debe continuar cumpliendo “con honor” su misión al servicio de los 34 millones de peruanos. “Nuestra lucha, nuestro compromiso es uno, devolver al Perú al camino de la grandeza, y solo hay una forma de lograrlo, trabajando sin pausa y en unidad”, remarcó.

Presidente José Jerí presente en ceremonia por el 201° Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú. Foto: Presidencia.

Jerí también sostuvo que su gestión busca dejar un “camino despejado” para que el país avance hacia el desarrollo. “Con la fuerza de nuestra historia, con trabajo y acciones firmes dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea de un solo sentido, el que nos permita ser un país del primer mundo”, señaló.

El jefe del Estado agregó que fechas como esta deben servir para reafirmar el compromiso nacional con la defensa del país. “Todos debemos estar comprometidos, con diferencias, con posiciones distintas, pero todos al final somos uno. Somos el país, somos el Perú y tenemos que trabajar encaminados hacia ese objetivo”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: José Jerí respalda decisión del Congreso sobre Delia Espinoza

Por su parte, el comandante general del Ejército, general César Briceño, subrayó que el país requiere una institución capaz de sostener la estabilidad interna, disuadir cuando corresponda y actuar cuando el deber lo demande. Reafirmó, además, el compromiso del Ejército con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el respeto a la Constitución.

La ceremonia contó también con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, embajadores, congresistas y altos mandos militares.