José Jerí se refirió al asilo a Betssy Chávez. (Foto: Presidencia)
José Jerí se refirió al asilo a Betssy Chávez. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, por parte de México, y afirmó que ese asunto no es una prioridad en su gobierno.

El encargado de la presidencia también

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, mencionó al programa Siempre a las 8 de El Comercio.

LEA TAMBIÉN: PJ ordena la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez

Tras ser consultado por el salvoconducto para que Chávez viaje a México,

LEA TAMBIÉN: De Zela: “Hipótesis” de entrar por la fuerza a la Embajada de México “no se dará en la realidad”

“Puede que sí, puede que no (de resolverse en el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí respalda decisión del Congreso sobre Delia Espinoza
José Jerí viajará a Ecuador acompañado de 10 ministros: el costo de sus pasajes y viáticos
Gobierno declara estado de emergencia en distritos fronterizos del país: los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.