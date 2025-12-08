El presidente de la República, José Jerí, se refirió a la situación del asilo político otorgado a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por parte de México, y afirmó que ese asunto no es una prioridad en su gobierno.

El encargado de la presidencia también criticó a quienes intentan convertir este caso en una cuestión de Estado.

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, mencionó al programa Siempre a las 8 de El Comercio.

Tras ser consultado por el salvoconducto para que Chávez viaje a México, Jerí respondió que el caso no es relevante y que este podría resolverse en el próximo gobierno.

“Puede que sí, puede que no (de resolverse en el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, añadió.