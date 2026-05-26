El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó un nuevo cronograma que amplía la permanencia de vehículos habilitados para el servicio de transporte público regular de pasajeros en Lima y Callao, con el objetivo de asegurar la continuidad de la operación y responder a la creciente demanda de viajes en la capital y el primer puerto.

La medida, impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), comprende a unidades de las categorías microbús, minibús y ómnibus urbano que actualmente se encuentran habilitadas para operar.

Según informó la entidad, la decisión se adoptó luego de una evaluación técnica que advirtió que, sin la ampliación de la permanencia de estas unidades, podrían generarse brechas en la oferta y continuidad del servicio, con impacto directo en los usuarios.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 251-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, que aprueba el nuevo “Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas para Lima y Callao”.

El MTC aprobó un nuevo cronograma de permanencia para microbuses, minibuses y ómnibus urbanos habilitados por la ATU en Lima y Callao. Foto: ATU.

La norma precisa que el régimen será aplicable únicamente a los vehículos que, al momento de la publicación, cuenten con habilitación vigente otorgada por la ATU y cumplan con las condiciones de acceso y permanencia establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Para vehículos de la categoría Microbús:

Año modelo 1993 al 2001: Hasta el 31 de diciembre de 2026.

Año modelo 2002 y 2003: Hasta el 30 de junio de 2027.

Año modelo 2004 al 2006: Hasta el 31 de diciembre de 2027.

Año modelo 2007: Hasta el 30 de junio de 2028.

Año modelo 2008: Hasta el 30 de junio de 2029.

Año modelo 2009: Hasta el 31 de diciembre de 2029.

Año modelo 2010: Hasta el 31 de diciembre de 2030.

Año modelo 2011: Hasta el 30 de junio de 2031.

Para vehículos de las categorías Minibús y Ómnibus urbano:

Año modelo 1990 y 1991: Hasta el 31 de diciembre de 2026.

Año modelo 1992: Hasta el 30 de junio de 2027.

Año modelo 1993: Hasta el 31 de diciembre de 2027.

Año modelo 1994: Hasta el 30 de junio de 2028.

Año modelo 1995 y 1996: Hasta el 31 de diciembre de 2028.

Año modelo 1997 y 1998: Hasta el 30 de junio de 2029.

Año modelo 1999 y 2000: Hasta el 31 de diciembre de 2029.

Año modelo 2001 al 2004: Hasta el 30 de junio de 2030.

Año modelo 2005 y 2006: Hasta el 31 de diciembre de 2030.

Año modelo 2007: Hasta el 30 de junio de 2031.

Año modelo 2008: Hasta el 31 de diciembre de 2031.

Con esta medida, la ATU indicó que busca mantener la continuidad del servicio de transporte público y avanzar hacia una operación segura, ordenada y formal para los más de 11 millones de usuarios de Lima y Callao.