Indeci exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información no verificada difundida en teléfonos celulares.
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Redacción Gestión
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advirtió que es falsa la alerta que circuló en algunos teléfonos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y un inminente tsunami en el litoral peruano.

A través de un comunicado, la entidad precisó que los sismos no pueden ser predichos y recordó que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) no se utiliza para advertir este tipo de eventos antes de que ocurran.

En ese sentido, el INDECI exhortó a la población a mantener la calma y evitar difundir información no confirmada que pueda generar alarma entre la ciudadanía.

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Asimismo, recomendó seguir únicamente los comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes a través de sus canales institucionales.

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