Andrés Hurtado, exfigura de la televisión peruana, estaría involucrado en una red de oro ilegal. Foto: difusión
Andrés Hurtado, exfigura de la televisión peruana, estaría involucrado en una red de oro ilegal. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El Ministerio Público solicita 30 años de prisión y para la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, 24 años.

De acuerdo con documentos compartidos por Latina, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos los condena por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.

y de más de S/ 2 millones por los delitos de cohecho, sumado a una inhabilitación por 20 años.

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Cabe recordar que tanto Hurtado como Peralta están relacionados con una presunta red de tráfico ilegal de oro.

Fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado. Foto: composición EC/captura Ministerio Público
Fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado. Foto: composición EC/captura Ministerio Público

Según la tesis fiscal, Andrés Hurtado habría intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados a cambio de una comisión monetaria.

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En tanto, por intervenir en este caso. A la fecha se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Chorrillos.

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