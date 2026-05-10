A la derecha, Aldo Milozzi de La Carnicería de Tito. A la izquierda, el empresario parrillero Christian Bravo.
A la derecha, Aldo Milozzi de La Carnicería de Tito. A la izquierda, el empresario parrillero Christian Bravo.
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Melina Bertocchi Bertocchi
Melina Bertocchi Bertocchi

Como ocurre con el vino, la carne de res atraviesa en Perú un momento en el que las oportunidades para la producción local comienzan a multiplicarse. En los últimos cinco años se ha inaugurado una decena de restaurantes especializados en parrilla en distintas zonas de Lima. Y, en 2025, el país incluso fue reconocido en Argentina durante el Campeonato Mundial de la Carne.

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