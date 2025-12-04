Reyemsa fabrilla parrillas para Mr. Beef. (Foto: Referencial)
La empresa apunta a y, con ello, atender al mercado local e internacional.

El jefe de Aseguramiento de Calidad y Sostenibilidad de la compañía, Mariano Fernández de Lara, informó que este año incorporaron una segunda línea de producción italiana que permitirá duplicar la capacidad instalada y abastecer de tambores de acero (cilindros). “Además, seguiremos potenciando nuestra oferta de parrillas y equipos de cocción con mayor innovación y formatos más competitivos”, señaló el ejecutivo a la .

De hecho, el vocero indicó que a modo de respaldar este crecimiento, la firma duplicó su potencial eléctrico y optimizó la distribución de sus 11,000 metros cuadrados (m2); además, de adquirir nuevas máquinas cortadoras láser para su línea de parrillas, lo que le permite desarrollar formatos más pequeños y competir frente al ingreso de productos asiáticos.

“También contamos con acopiadores de residuos sólidos para procesos de circularidad y una reconocida línea de parrillas (aparatos de cocción) comercializada con las marcas Meat Master y Mágico, además fabricamos para Mr. Beef”, agregó.

Mariano Fernández de Lara, jefe de Aseguramiento de Calidad y Sostenibilidad de Reyemsa. (Foto: ADEX)
Mercados en expansión

La firma opera desde 1999 con objetivo de conservar productos de todo tipo a través de envases metálicos de alta resistencia, incluyendo en su portafolio tambores y envases industriales (ambos de acero).

“En muchos casos, productos como el mango viajan al exterior en tambores de acero producidos por Reyemsa, integrándose así a la cadena exportadora nacional”, manifestó Fernández.

En la actualidad, la compañía exporta envases a Bolivia y Colombia; mientras que sus parrillas llegan a Chile, Argentina, Colombia y Bolivia. Adicionalmente, tiene distribuidores interesados en Estados Unidos.

“Estamos ubicados estratégicamente en la zona industrial de Lima, lo que nos permite atender con rapidez todos los puntos de la capital y a las principales operaciones agroindustriales del país”, explicó.

El dato

  • La empresa proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento de hasta 20% en ventas en relación al 2024.
