La Corte Suprema blinda la mayor parte de la reforma laboral colectiva. | Fuente: Pexels - RDNE Stock project
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Gerardo Rosales Diaz
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La reforma laboral colectiva impulsada por el Gobierno de Pedro Castillo en 2022 volvió al centro del debate. Luego de casi cuatro años de cuestionamientos judiciales por parte de gremios empresariales, la Corte Suprema decidió mantener vigente la mayor parte del Decreto Supremo 014-2022-TR, que modificó aspectos claves vinculados a la actividad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

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