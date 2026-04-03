Corte Suprema cierra capítulo clave sobre tercerización laboral y cuestiona al Ejecutivo | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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Hace 4 años, durante el Gobierno de Pedro Castillo, a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, se limitó la tercerización laboral; en concreto, se prohibía para el núcleo del negocio de una empresa. Esta medida fue duramente cuestionada por el impacto que tendría sobre sectores clave, como la minería, y sobre la creación de puestos de trabajo.

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