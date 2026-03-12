El pleno del Congreso aprobó una ley que modifica el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), estableciendo nuevas reglas de contratación y reconociendo beneficios laborales como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo 1057.

La norma modifica los artículos 3, 5 y 6 de dicho decreto y redefine aspectos vinculados a la duración de los contratos, las modalidades de contratación y los derechos económicos de estos trabajadores.

La propuesta fue debatida en el pleno como texto sustitutorio y busca ordenar el régimen laboral CAS, uno de los sistemas de contratación utilizados por el Estado para incorporar personal en entidades públicas.

Gratificaciones y CTS para trabajadores CAS en camino: ley quedó lista para promulgación| Foto: Andina

Definición y naturaleza del régimen CAS

La norma redefine el Contrato Administrativo de Servicios como una modalidad especial de contratación laboral propia del Estado, que se aplica exclusivamente en el sector público. Asimismo, establece que el régimen se regirá por su propia normativa y, de manera supletoria, por la Ley del Servicio Civil cuando ello resulte favorable al trabajador.

Con esta precisión, el texto aprobado busca delimitar el alcance del régimen CAS dentro del sistema laboral público.

Modalidades de contratación

La ley establece tres tipos de contratos CAS según su naturaleza.

El primero es el contrato a plazo indeterminado, que se celebra mediante concurso público de méritos y está destinado al desarrollo de actividades permanentes en las entidades públicas.

El segundo es el contrato a plazo determinado, utilizado para cubrir suplencias, necesidades temporales, emergencias o actividades vinculadas a programas y proyectos especiales.

La tercera modalidad corresponde a los contratos supeditados a la confianza, que se utilizan para funciones en el entorno directo de funcionarios o directivos públicos. En estos casos, el ingreso se realiza sin concurso público de méritos y depende de la permanencia del funcionario que realiza la designación.

Duración de los contratos temporales

La norma establece límites a la duración de los contratos CAS a plazo determinado. Estos no podrán extenderse más allá del año fiscal correspondiente, aunque podrán renovarse anualmente siempre que subsista la necesidad del servicio y exista disponibilidad presupuestaria.

No obstante, se fija un límite máximo de cinco años para las prórrogas o renovaciones de estos contratos, salvo en los casos de suplencia.

La disposición busca establecer parámetros para el uso de esta modalidad de contratación dentro del sector público.

Indemnización en casos de fraude o simulación

El texto aprobado también regula las consecuencias cuando se detecta fraude o simulación en la contratación bajo el régimen CAS. En estos casos, el contrato se declara nulo.

La norma dispone que el servidor tendrá derecho a una indemnización equivalente a una remuneración y media por cada año completo de servicios prestados bajo un contrato nulo, con un máximo de doce remuneraciones mensuales.

La compensación se calcula de manera proporcional en caso de fracciones de año o mes y se otorga luego de superado el período de prueba.

Beneficios laborales para trabajadores CAS en camino: Congreso aprueba cambios al régimen. (Fuente: El Peruano)

Nuevos beneficios laborales

Uno de los cambios más relevantes de la norma es la incorporación de beneficios económicos para los trabajadores CAS.

Entre ellos se encuentran las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual, así como el reconocimiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio.

El pago de la CTS se realizará al finalizar el vínculo laboral entre el servidor y la entidad pública correspondiente.

Financiamiento de los beneficios

Para financiar estos beneficios, la ley autoriza a las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno a realizar modificaciones presupuestarias dentro de sus propios recursos institucionales, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

La norma establece que estas medidas no deberán generar demandas adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, se precisa que los contratos CAS que fueron declarados indeterminados en virtud de la Ley 31131 mantendrán dicha condición.