El presidente del BCRP, Julio Velarde, advirtió la necesidad urgente de un cambio en el Servir. (Imagen: Andina)
Recientemente el , esto en medio de un incremento de remuneraciones en el sector público.

Al ser consultado por Gestión en la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, el , expresó una fuerte preocupación respecto al aumento del gasto corriente que esto genera, pese a la falta de meritocracia.

En los últimos años está aumentando el gasto corriente. En (el tema de) CAS está en más de S/ 2,000 millones el impacto. Son varios problemas, no hay meritocracia”, señaló.

Ante ello, indicó que el problema no es en sí el régimen CAS, sino que primero requiere introducirse un sistema meritocrático que permita contar a la larga con un servicio civil profesional de alto nivel.

Sí bien Velarde reconoció las deficiencias en la gestión del empleo público, rechazó la idea de eliminar totalmente un esquema como el de la , pues “si queremos que el Perú progrese necesitamos realmente un servicio civil meritocrático”.

Como se recuerda, .

El Servir es cierto que no funcionado lo que se esperara, pero eso no significa renunciar a tener realmente un mejor servicio civil que sea meritocrático (…) Ahora está Servir, no se trata de suprimirlo, sino tal vez de buscar cómo mejorarlo y creo es una tarea que tendrá el nuevo gobierno”, añadió.

