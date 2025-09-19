Congreso equipara beneficios de trabajadores CAS y reabre debate sobre la Ley Servir . (Fuente: SERVIR)
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El Congreso de la Republica aprobó que los trabajadores CAS reciban CTS y gratificaciones, y que quienes cubran plazas permanentes puedan acceder a contratos a plazo indeterminado. Con ello, este régimen se acerca al 728 (régimen privado) y gana estabilidad.

