Pero la discusión no se queda ahí. La medida reabre el debate sobre la fragmentación de regímenes en el Estado y, sobre todo, el futuro de la Ley Servir.

Un mapa laboral en transformación

La ampliación de beneficios para los trabajadores CAS cambia el punto de referencia en el empleo público.

Este régimen, que nació en 2008 como un contrato temporal, ahora ofrece gratificaciones, CTS y la posibilidad de ser indefinido, acercándose al estándar del régimen privado (DL 728).

Con este avance, el CAS se convertiría en una alternativa más atractiva frente a otros esquemas, lo que podría modificar las decisiones de contratación de las entidades estatales.

En paralelo, quedan sobre la mesa interrogantes sobre el destino de los demás regímenes. Como la Ley 276 garantiza estabilidad pero no CTS, mientras que los locadores de servicios siguen sin cobertura social pero en muchos casos siendo desnaturalizados.

Ante este panorama, surgen dudas sobre si el Congreso y el Ejecutivo están configurando de facto un nuevo régimen base que, con el tiempo, podría desplazar a los demás y convertirse en el estándar de contratación pública.

Servir en la mira del Congreso

La discusión se intensifica cuando se pone en contexto la Ley del Servicio Civil. Hoy existen tres proyectos de ley en el Congreso que buscan su derogatoria, impulsados por quienes consideran que el tránsito a Servir ha sido lento, costoso y poco atractivo para los servidores.

Con el fortalecimiento del CAS, algunos legisladores sostienen que no tendría sentido obligar a los trabajadores a migrar hacia un régimen que exige evaluaciones y podría implicar reubicaciones, si ya cuentan con beneficios equivalentes y mayor flexibilidad.

Otros, en cambio, advierten que eliminar Servir sería renunciar a un modelo que buscaba profesionalizar el empleo público, homogeneizar escalas salariales y garantizar procesos de selección meritocráticos.

Mantener regímenes paralelos, incluso si el CAS se asemeja cada vez más al 728, podría elevar el gasto público y dificultar la gestión eficiente de recursos humanos en el Estado.

Impacto de la medida sobre el régimen CAS

Mario Pasco, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, señala que la aprobación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS marca un punto de inflexión en la historia de este régimen.

Recuerda que el CAS nació como una fórmula transitoria para formalizar a quienes trabajaban con contratos irregulares y sin beneficios, y que con el paso de los años fue acumulando derechos hasta convertirse en un régimen paralelo casi idéntico al 728.

“El CAS ya cumplió su función histórica de formalización. Lo que debería hacerse es eliminarlo como régimen independiente y trasladar a sus trabajadores a un sistema ordenado de servicio civil”, afirma.

Brian Ávalos, socio en Derecho Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, complementa esta visión destacando que el problema no es reconocer derechos, sino la manera en que se adoptan estas decisiones.

“Es un parche populista que compromete partidas presupuestales y no soluciona los problemas estructurales del empleo público”, advierte, al recordar que el país debe abordar esta discusión como una reforma integral y no como una serie de medidas aisladas.

Efectos en la Ley Servir

Ambos especialistas advierten que este fortalecimiento del CAS puede terminar debilitando el tránsito hacia un servicio civil unificado.

Ávalos es enfático en que otorgar beneficios sin coordinación con la entidad rectora deslegitima el rol de Servir: “Si los trabajadores ven que pueden obtener beneficios sin migrar a un régimen que exige evaluaciones y movilidad, será cada vez más difícil convencerlos de hacerlo”.

Pasco complementa esta advertencia señalando que el verdadero objetivo debería ser fortalecer Servir o un sistema equivalente que profesionalice el empleo público y ponga fin a la coexistencia de regímenes dispersos.

Para Pasco, la norma aprobada no resuelve el problema de fondo y podría perpetuar el desorden administrativo.

Sostenibilidad y responsabilidad fiscal

En el plano económico, Ávalos recuerda que el presupuesto es limitado y que cada beneficio nuevo significa restar recursos a otras áreas sensibles, por lo que debería existir un plan progresivo que permita financiar estas obligaciones sin comprometer otras partidas.

Pasco, en la misma línea, advierte que el problema no es solo presupuestal sino de gestión. Mantener un mosaico de regímenes, explica, implica un riesgo de planillas sobredimensionadas y contrataciones clientelistas que no necesariamente responden a las necesidades reales de la ciudadanía.

Para él, ordenar el sistema es tan importante como reconocer derechos, porque de lo contrario se corre el riesgo de afectar la calidad del servicio público.