Dio un paso más en el Congreso de la República del Perú: los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) podrían percibir gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Cada uno de los cuales sería el equivalente a una remuneración mensual.

Durante el pleno del Parlamento, cerca de la medianoche, se aprobó -en primera votación- una ley para regular los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057.

Este proyecto ya había causado preocupación entre diferentes analistas y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el costo fiscal que tendría ponerlo en marcha.

De hecho, el MEF estimó en su momento que otorgar gratificaciones costaría S/ 2,000 millones al año. Pero, a eso se sumarían S/ 1,000 millones más cada año si se toma en cuenta lo que costaría otorgar CTS, calculó el Instituto Pulso Fiscal.

¿Cómo se financiaría esto, según el Congreso? Como parte de lo aprobado se autorizaría excepcionalmente y previa opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humano del MEF, a las entidades públicas del Gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que tengan servidores sujetos al CAS “para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático“.

Un viraje en la opinión del MEF

Si bien el MEF había sido enfático en que una medida como esta tendría un impacto negativo, recientemente el Gobierno sorprendió con un anuncio: a inicios de este mes el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, informó que se aprobó una propuesta legislativa que permitirá que trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 accedan a una CTS. Solo días después, se elevó este texto al Parlamento.

Es más, ante la pregunta de Gestión en una conferencia en Madrid (España) sobre cómo entender esta decisión del Gobierno, Raúl Pérez Reyes, ministro del MEF, aseguró que esta potencial ley no escapa del cálculo que su ministerio hizo para el para el presupuesto del próximo año.

“Tendría un impacto aproximado de S/ 128 millones anuales. Es una medida que ya se había considerado. Es parte del presupuesto y por su magnitud no tendría impacto en el gasto público del 2026”, respondió. Pero, como se mencionó líneas atrás, analistas ven un golpe mayor a las cuentas fiscales.

Duración de los contratos CAS

Los cambios de la propuesta del Congreso no solo van con otorgar gratificaciones y CTS. También se pone sobre la mesa ajustes sobre los contratos per se.

La ley vigente establece que los trabajadores CAS es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Sin embargo, el texto aprobado en el debate del pleno plantea más escenarios.

En detalle, se propone que el CAS puede ser celebrado:

- A plazo indeterminado. Es aquel CAS, que previo concurso público de mérito, se celebra por tiempo indeterminado para el desarrollo de actividades permanentes.

- A plazo determinado. Para suplencia, actividades permanentes de necesidad transitoria, actividades temporales de necesidad transitoria, actividades de emergencia de necesidad transitoria y para actividades en programas y proyectos especiales de necesidad transitoria.

- Supeditado a la confianza. Para realizar actividades en el entorno directo e inmediato de los funcionarios o directivos públicos a cuya permanencia está condicionada. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa, pero sujeto a la acreditación de los requisitos mínimos del puesto.

Derogar la Ley Servir

Durante el debate en el pleno del Parlamento, algunos congresistas insistieron que este proyecto es solo un “parche” temporal pues el foco -y ya hay iniciativas que van tras esto- es derogar la Ley de Servicio Civil.