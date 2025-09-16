¿Cómo viene avanzando el empleo en Lima Metropolitana? | GEC
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El empleo en Lima Metropolitana continúa avanzando, incluso, estando cada vez más cerca el inicio de la contienda de las elecciones generales del 2026. El reporte del INEI correspondiente al trimestre móvil junio-julio-agosto mostró un crecimiento de 2.8% de la población ocupada (es decir, que cuenta con algún tipo de trabajo).

