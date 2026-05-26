Expertos plantean una agenda urgente para el Perú. (Foto: referencial / ChatGPT / Camila Vera)
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Camila Vera
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La inversión privada en el Perú cerró el último año con un crecimiento del 10%, un doble dígito que no se conseguía desde 2012 (excluye el “rebote” del 2021, tras el primer año de la crisis sanitaria). Sin embargo, mantener este dinamismo frente a un periodo electoral requiere de nuevas estrategias. ¿Cuál es el “no negociable” que los empresarios solicitan a quien asuma el nuevo Gobierno?

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