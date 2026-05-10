El panorama adverso es similar ante la consulta por la inversión a 3 meses. Si bien aún todos los sectores se ubican en terreno positivo, todos retrocedieron en su expectativa ante la misma pregunta del BCRP de marzo y abril. (Fuente: Andina).
El panorama adverso es similar ante la consulta por la inversión a 3 meses. Si bien aún todos los sectores se ubican en terreno positivo, todos retrocedieron en su expectativa ante la misma pregunta del BCRP de marzo y abril. (Fuente: Andina).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta medición calza con los resultados preliminares sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 y surge en medio de la espera de la segunda vuelta, que será en junio. Pero el pesimismo no ha sido uniforme en todos los sectores económicos.

Al igual que pasó con la medición general para la expectativa de la economía a 3 meses, todos los sectores económicos medidos por el BCRP registraron retrocesos entre abril y marzo y se ubicaron en terreno negativo (menos de 50 puntos registrados).

LEA TAMBIÉN: Chancay: la expectativa por una futura zona sin impuestos y una “ola” de inversión

Respecto a la perspectiva de la economía a 12 meses, todos los sectores medidos permanecen aún en terreno positivo, salvo servicios, que pasó de 61.3 a 48.6 puntos entre marzo y abril.

El panorama adverso es similar ante la consulta por la inversión a 3 meses. Si bien aún todos los sectores se ubican en terreno positivo, todos retrocedieron en su expectativa ante la misma pregunta del BCRP de marzo y abril.

La mayor disminución se registró en los sectores de minería e hidrocarburos (caída de 7.3 puntos); y servicios (desplome de 6.1 puntos). Los que menos retrocedieron fueron la manufactura (2.6 puntos menos) y construcción (2.1 de caída).

Perspectiva sobre la economía y el sector consultadas por el BCRP en su encuesta de abril. Foto: BCRP.
Perspectiva sobre la economía y el sector consultadas por el BCRP en su encuesta de abril. Foto: BCRP.

Respecto a la inversión a 12 meses, si bien también se registraron retrocesos, construcción elevó su expectativa de 61.8 puntos en marzo a 66.7 puntos en abril. El resto disminuyó, pero aún en nivel positivo.

Al contrario, comercio, servicios y manufactura retrocedieron su expectativa de contrataciones, tanto a 3 como 12 meses. La caída más fuerte fue en el sector servicios, que bajó su expectativa de empleo a 3 meses en 5.4 puntos, ubicándose en 52.6 puntos para abril.

Perspectiva de inversión y empleo consultada por el BCRP en su encuesta de abril. Foto: BCRP.
Perspectiva de inversión y empleo consultada por el BCRP en su encuesta de abril. Foto: BCRP.

TE PUEDE INTERESAR

Día de la Madre: 67.7% participa activamente en la economía peruana, ¿en qué rubros?
La Gran Lima, con la mayor economía, ¿por qué es de las menos acogedoras para pedir créditos?
La economía que heredará el próximo presidente del Perú: inversión, empresas y más

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.