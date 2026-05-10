Tal como reportó Gestión, las expectativas sobre la economía a 3 meses que recoge el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) -correspondientes a abril- cayeron a terreno negativo, por primera vez en dos años.

Esta medición calza con los resultados preliminares sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 y surge en medio de la espera de la segunda vuelta, que será en junio. Pero el pesimismo no ha sido uniforme en todos los sectores económicos.

Al igual que pasó con la medición general para la expectativa de la economía a 3 meses, todos los sectores económicos medidos por el BCRP registraron retrocesos entre abril y marzo y se ubicaron en terreno negativo (menos de 50 puntos registrados).

Entre ellos, quienes son menos optimistas son la minería e hidrocarburos (pasó de 50 a 41.2 puntos); comercio (cayó de 46.7 a 42.4 puntos), y construcción (retrocedió de 52.9 a 43.3 puntos).

Respecto a la perspectiva de la economía a 12 meses, todos los sectores medidos permanecen aún en terreno positivo, salvo servicios, que pasó de 61.3 a 48.6 puntos entre marzo y abril.

El panorama adverso es similar ante la consulta por la inversión a 3 meses. Si bien aún todos los sectores se ubican en terreno positivo, todos retrocedieron en su expectativa ante la misma pregunta del BCRP de marzo y abril.

La mayor disminución se registró en los sectores de minería e hidrocarburos (caída de 7.3 puntos); y servicios (desplome de 6.1 puntos). Los que menos retrocedieron fueron la manufactura (2.6 puntos menos) y construcción (2.1 de caída).

Perspectiva sobre la economía y el sector consultadas por el BCRP en su encuesta de abril. Foto: BCRP.

Respecto a la inversión a 12 meses, si bien también se registraron retrocesos, construcción elevó su expectativa de 61.8 puntos en marzo a 66.7 puntos en abril. El resto disminuyó, pero aún en nivel positivo.

En el caso del empleo a 3 y 12 meses, la sensación es mixta. A diferencia de los casos anteriores, en este frente la minería e hidrocarburos creció su expectativa en ambos periodos de tiempo, especialmente a 3 meses: pasó de 47.4 puntos en marzo a 55.9 puntos en abril. Comportamiento similar registró la construcción.

Al contrario, comercio, servicios y manufactura retrocedieron su expectativa de contrataciones, tanto a 3 como 12 meses. La caída más fuerte fue en el sector servicios, que bajó su expectativa de empleo a 3 meses en 5.4 puntos, ubicándose en 52.6 puntos para abril.