La administración de Donald Trump anunció que buscará revertir una decisión judicial que permite a todos los importadores afectados por aranceles posteriormente anulados solicitar reembolsos, una medida que podría afectar un proceso de devoluciones estimado en hasta US$ 166,000 millones.

El anuncio se produjo cuando miles de empresas ya habían comenzado a recibir pagos derivados de los gravámenes impuestos en 2025 y posteriormente declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Hasta antes de conocerse la intención de apelar, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) venía procesando las solicitudes de devolución mediante un sistema implementado durante las últimas semanas.

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Más de la mitad de los reclamos ya ingresó al sistema

La CBP informó que hasta el 22 de mayo había aceptado solicitudes de reembolso por aproximadamente US$ 85,000 millones.

La entidad estima que el monto total que podría ser devuelto a las empresas alcanza los US$ 166,000 millones, lo que convierte al proceso en uno de los mayores programas de reembolso vinculados a medidas comerciales en Estados Unidos.

La CBP ha ordenado emitir más de US$ 20,000 millones en devoluciones.

Además, la agencia ya había instruido al Departamento del Tesoro para emitir alrededor de US$ 20,600 millones en devoluciones.

Disputa gira en torno al alcance de los beneficiarios

La controversia surgió luego de que el juez Richard K. Eaton determinara que el fallo de la Corte Suprema beneficiaba a todos los importadores afectados y no únicamente a las empresas que presentaron demandas.

El Departamento de Justicia cuestionó esa interpretación y sostuvo que el magistrado excedió el alcance de sus atribuciones al extender los efectos de la sentencia.

Mientras se resuelve la apelación, el gobierno indicó que continuará procesando devoluciones de manera gradual para las compañías vinculadas a las cerca de 485 demandas pendientes ante el Tribunal de Comercio Internacional.

Miles de empresas esperan recuperar pagos realizados por aranceles anulados. Photographer: Eric Thayer/Bloomberg

Empresas esperan recursos para reducir costos

La incertidumbre jurídica llega en momentos en que varias compañías ya comenzaron a planificar el uso de los recursos recuperados.

Algunas cadenas minoristas anunciaron que destinarán parte de los reembolsos a reducir precios para los consumidores, mientras que empresas más pequeñas señalaron que utilizarán los fondos para afrontar costos de importación, reducir deuda o reforzar su liquidez.

Para muchos negocios, los reembolsos representan una fuente de alivio después de más de un año de mayores gastos asociados a los aranceles posteriormente invalidados por la justicia estadounidense.