Los cambios arancelarios en Estados Unidos a productos provenientes de Asia —principalmente de China— están reconfigurando el mercado de envases descartables y abriendo oportunidades para proveedores en América Latina. En ese contexto, Pamolsa —parte del Grupo Carvajal de Colombia— viene ganando terreno en el mercado estadounidense, impulsando su crecimiento y expansión.

En este contexto, la firma proyecta un crecimiento de 18% en el 2026, impulsado principalmente por el dinamismo de sus exportaciones. Y es que estas pasarían de representar el 12% de su facturación a cerca de 24% mientras que el mercado local avanzaría alrededor de 8%.

De acuerdo con Gustavo Bastarrachea, director comercial de Pamolsa, el principal motor de este crecimiento será el mercado estadounidense, donde la compañía ha comenzado a ganar terreno a partir de cambios en el comercio internacional.

“Pamolsa logró aprovechar el espacio generado por las restricciones a productos provenientes de Asia”, explicó Bastarrachea. “Vamos a instalar dos líneas para fabricar vasos para negocios fast food y otras dos para aerolíneas estadounidenses con vasos PET y de cartón”.

Antes, estos productos eran abastecidos principalmente desde Asia, en especial desde China. Sin embargo, los cambios arancelarios en Estados Unidos redujeron la competitividad de esos proveedores, lo que abrió espacio para nuevos actores en la región, como Pamolsa. A la par, parte de la oferta asiática se redirigió hacia América Latina con precios más bajos.

La venta de vasos impulsa el crecimiento de Pamolsa en Estados Unidos. (Foto: Pamolsa)

Para acompañar este crecimiento, Pamolsa ejecuta una inversión de US$ 8.5 millones y enfocada en la adquisición de maquinaria que estarían operativas hacia el segundo semestre del año, lo que permitirá incrementar la capacidad productiva —especialmente en extrusión y termoformado— en alrededor de 10%.

Actualmente, el mercado peruano representa alrededor del 76% de la facturación de Pamolsa, mientras que el 24% corresponde a exportaciones.

Pamolsa impulsa su crecimiento por el canal moderno

En el canal moderno —particularmente en tiendas de conveniencia y discounters—, la empresa concentra su oferta en vasos y platos bajo dos dinámicas.

La primera corresponde a campañas estacionales del tipo in and out, asociadas a fechas como Día de la Madre, Fiestas Patrias o Navidad, donde los productos incorporan diseños temáticos. La segunda responde a una tendencia de consumo más práctica: presentaciones de bajo conteo (packs de 8, 10 o 12 unidades), pensadas para ocasiones puntuales como reuniones, celebraciones pequeñas o eventos en oficina.

La apuesta por este canal responde a su rápida expansión en el país. Actualmente, Pamolsa alcanza una cobertura cercana a 1,700 tiendas de conveniencia y discounters , acompañando el crecimiento sostenido de estas cadenas. Si bien el volumen de compra por punto es menor en comparación con otros canales, la alta capilaridad y frecuencia de reposición lo convierten en un motor relevante de crecimiento.

“Cada nueva tienda que abre este formato representa una oportunidad adicional de venta”, explicó Bastarrachea. “Todos los meses abre un nuevo Tambo, Oxxo o Mass en diferentes zonas”.

El gerente comercial de Pamolsa, Gustavo Bastarrachea Caceres, espera crecer en el mercado estadounidense con vasos. (Foto: GEC).

En paralelo, la compañía atiende otros dos canales clave. Por un lado, el canal tradicional —que incluye mercados mayoristas, distribuidores y comercios de barrio—, donde mantiene una presencia relevante. Por otro, el canal institucional, enfocado en empresas y grandes clientes del sector food service, como cadenas de restaurantes, operadores de delivery o concesionarios de alimentos.

Participación de Pamolsa por canales

Ya por segmentos, en el agroindustrial, la compañía proyecta un crecimiento cercano al 28%, impulsado por la demanda de empaques para exportación de productos como arándanos y uvas. Este negocio requiere soluciones especializadas, como clamshells, que garanticen la protección y conservación del producto durante su transporte.

Finalmente, en el segmento industrial, Pamolsa mantiene una posición consolidada abasteciendo a empresas como Gloria y Nestlé. En este caso, el crecimiento está estrechamente ligado al desempeño de dichas industrias, dado que la compañía actúa como proveedor de empaques para sus operaciones.

Nuevos productos de Pamolsa

En agosto pasado, el director comercial de Pamolsa adelantó a este diario que la empresa desarrollaría nuevos productos de forma mensual, con foco en el negocio de food service. Para 2026, la compañía confirma que el plan se viene ejecutando desde inicios de año, con un total de siete lanzamientos entre enero y mayo.

“Los primeros lanzamientos han tenido una rápida aceptación en el mercado, alcanzando niveles cercanos a su capacidad máxima de producción, lo que refleja una demanda insatisfecha”, afirmó Bastarrachea.

La incorporación de bandejas y envases en material PP les permite ampliar la oferta hacia soluciones más versátiles y competitivas.