De acuerdo con el reporte, cuatro de cada 10 peruanos celebrará San Valentín. Las personas más entusiastas son las mujeres capitalinas, en edades de 18 a 29 años y mayores de 60 años, de los niveles socioeconómicos A y B.

Entre las categorías que se visualizan como las favoritas para ser objeto de regalo, figuran invitaciones para desayunar, almorzar o cenar en restaurantes (61.6%), obsequio de chocolates y dulces (33.4%), flores (24.4%), además de ropa, calzado y accesorios (23.7%).

“Son las cuatro categorías que van a dinamizar la fecha de manera transversal en todos los segmentos, con mayor énfasis en varones y mujeres de Lima de los segmentos A y B y de diferentes edades. En general, casi todos los rubros se mantienen en relación al año pasado, teniendo quizá un ligero incremento experiencias (cine, show, concierto), aunque muy pequeño”, explicó Hilario Chong, gerente de la Unidad de Customer Experience de Activa.

Para la adquisición de los obsequios, el 72% de las personas que celebrará San Valentín se inclinó por la compra en una tienda física. En tanto, solo alrededor del 16% optaría por efectuarla a través de las plataformas digitales o redes sociales. Dicha decisión estaría estrechamente vinculada, según Chong, a que “este tipo de compras son de alta urgencia y con planificación imperfecta”.

“Hay mucha compra de último minuto; entonces, tenemos que el canal físico resuelve. Por el contrario, si se adquiere vía online hay que esperar una fecha de entrega y una programación. Por otro lado, se debe considerar que los regalos para esta fecha son un poco más de confianza y muy sensorial, donde se busca ver el detalle antes de obsequiar”, manifestó el vocero.

Gastos por San Valentín

El estudio de Activa Perú también reveló el monto que están dispuestos a desembolsar los peruanos que festejarán el 14 de febrero. En concreto, el gasto promedio sería de S/ 277, con cifras mayores en personas del segmento A (S/ 378), de más de 60 años (S/ 374); y principalmente, de Lima (S/325).

De este modo, cerca de un 70% de encuestados que festejará San Valentín aseguró que estos montos están en línea o incluso por encima de lo que gastaron en regalos o detalles el año pasado, a diferencia de un 22% que aceptó que el dinero destinado para esta fecha es menor que la del 2024.

“En general, se puede decir que el año empezó con una mirada positiva, donde el contexto electoral no está impactando, dado que el presupuesto que convoca esta fecha, en específico, es relativamente bajo y como desembolso no es importante comparado a otras festividades del año”, remarcó Chong.

Medios de pago: efectivo y billeteras digitales

Respecto a las formas de pago de los obsequios en San Valentín, el 85% pagará en efectivo, billeteras digitales o tarjeta de débito; en tanto, un 15% preferirá pagar la compra con tarjeta de crédito.

“Las personas que van a pagar con tarjeta de crédito están enfocadas en obtener beneficios económicos. Es decir, no lo hacen porque no tengan el efectivo para pagar, sino que prefieren el plástico (tarjetas de crédito) por las ventajas: puntos, descuentos, millas, entre otros”, finalizó.

Ficha técnica:

Diseño de investigación: estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional.

estudio cuantitativo, sobre la base de entrevistas online a través de un panel representativo con cobertura nacional. Población: público en general, hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C y D, y residentes de todas las provincias del país.

público en general, hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos A, B, C y D, y residentes de todas las provincias del país. Diseño muestral: se realizó un total de 803 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género.

se realizó un total de 803 entrevistas estratificadas proporcionalmente por las variables de edad, nivel socioeconómico, zona y género. Margen de error: +/- 3.4%, bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores.

+/- 3.4%, bajo supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores. Instrumento de medición: cuestionario de nueve minutos de duración promedio.

cuestionario de nueve minutos de duración promedio. Fecha de campo: realizado del 9 al 20 de enero del 2026.