La cantidad de granos molidos para obtener manteca y polvo destinados a la confitería en Europa, la región con mayor consumo, probablemente cayó alrededor de 3% en el cuarto trimestre frente al año anterior, según el promedio de 11 analistas y comerciantes encuestados por Bloomberg. Esa sería la cifra más baja para un cuarto trimestre en 11 años. Es probable que la molienda haya caído a su nivel más bajo en 10 años en Asia, mientras que en Norteamérica aumentó ligeramente.

Los futuros del cacao alcanzaron un máximo histórico en diciembre de 2024 tras las malas cosechas en África Occidental. La crisis de precios llevó a los consumidores a reducir el consumo de chocolate y a los fabricantes de dulces a modificar las recetas para utilizar sustitutos más baratos e incorporar más rellenos, como frutos secos.

Trabajadores y máquinas cosechan y cortan mazorcas de cacao en una finca en Eunápolis, estado de Bahía, Brasil, el viernes 5 de abril de 2024. Fotógrafo: Dado Galdieri/Bloomberg

Aunque los futuros se han reducido a más de la mitad desde su máximo, siguen siendo históricamente caros y los procesadores continúan trabajando con granos comprados a precios mucho más altos.

“La destrucción de la demanda por los elevados precios parece superar el apoyo estacional en el cuarto trimestre”, lo que mantiene bajos los niveles de molienda, afirmó Priyanka Sachdeva , analista sénior de mercado de la correduría Phillip Nova Pte, con sede en Singapur. Asia debería registrar la mayor caída interanual, ya que resulta más difícil trasladar los costos y el consumo discrecional sigue siendo débil, añadió.

Es probable que la mayoría de los granos procesados en el cuarto trimestre se hayan comprado antes de la fuerte caída de los precios, lo que implica que el alivio aún no se ha filtrado en la cadena de suministro. Productores y analistas esperan que el cacao más barato comience a llegar a los supermercados recién en la segunda mitad de este año.

Los productos de cacao “siguen siendo muy caros” en comparación con los niveles de hace cuatro o cinco años, lo que mantendrá la molienda deprimida al menos hasta el segundo trimestre, señaló Vladimir Zientek , operador senior de StoneX.

El cacao cayó hasta 5% a US$ 4,961 la tonelada en Nueva York, el precio más bajo desde noviembre del año pasado, el miércoles. La volatilidad de los precios se ha acelerado recientemente en medio del reequilibrio de los índices generales de materias primas.

Aunque se espera que la reciente caída de los precios impulse una recuperación de 1.2% en la molienda mundial para la temporada 2025-26, el crecimiento de la demanda sigue rezagado frente a la recuperación de la producción de cacao, según la analista de Tropical General Investments Group, Nisha Kumari .

Los precios del cacao siguen por encima de los niveles históricos

La menor demanda y la reformulación de las recetas han afectado los precios de la manteca de cacao, el producto más rentable para los molineros. Los márgenes de procesamiento del cacao en Europa cayeron por debajo de los niveles de equilibrio en agosto y luego tocaron un mínimo histórico en diciembre, según datos de KnowledgeCharts, una unidad de Commodity Risk Analysis. A esos niveles, los procesadores suelen recortar inversiones y reducir las tasas de operación.

La capacidad infrautilizada en los principales centros de procesamiento también está afectando la rentabilidad, según Jonathan Parkman , director de ventas agrícolas de la correduría de materias primas Marex Group en Londres.