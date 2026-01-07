El precio internacional del cacao ha iniciado 2025 -el pasado 2 de enero- con una cotización media de 4,956.28 euros por tonelada (US$ 5,817.22/tonelada), una cifra muy alejada de los 10,306.32 euros/t (US$ 10,580.35/t) registrada ese mismo día de 2025.

Así se desprende de la relación de precios que la Organización Internacional del Cacao (ICCO) elabora a diario con la media de las cotizaciones de esta materia prima en los mercados de futuros de Londres y Nueva York.

En la jornada de hoy, 7 de enero, su cotización se sitúa en torno a los 5,069.43 euros/t (US$ 5,926.8/t), según el portal financiero Trading Economics, un precio “respaldado por las expectativas de compra técnica asociadas con la inminente inclusión de los contratos de futuros de cacao en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM), a partir del 8 de enero”.

Durante 2025, el cacao anotó su precio promedio ICCO más bajo el 19 de noviembre (4,441.16 euros/t o US$ 5,125.70/t) y el más alto el 29 de enero (10,897.30 euros/t o US$ 11,352.54/t).

Desde finales de enero a marzo del pasado año el precio evolucionó a la baja hasta rondar los 7,000 euros/t, para después revertir su tendencia y repuntar a mediados de mayo a 9,000 euros/t; desde ese mes hasta el undécimo su comportamiento ha sido bajista pero en diciembre retomó su senda alcista y cerró el día 31 a 11,352.54 euros/t.

Trading Economics ha informado que en Costa de Marfil, el principal productor mundial junto a Ghana, los agricultores han enviado 1,071 millones de toneladas de cacao del 1 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026 en el año comercial actual, un 3.4% menos que hace un año, probablemente debido a la lluvia inusual en diciembre.

Sin embargo -ha agregado-, las condiciones en las principales áreas productoras de cacao de África Occidental han sido benignas, con informes de un ‘harmattan’ suave, el viento seco estacional del desierto de la región.

Ha añadido que la consultora Tropical General Investments Group declaró el 2 de enero que las condiciones climáticas favorables deberían impulsar la cosecha de cacao en los próximos dos meses tanto en Costa de Marfil como en Ghana.