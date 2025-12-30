El 2025 marcó un hito para la agroexportación peruana. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el país concretó 39 nuevos accesos para productos agropecuarios en mercados internacionales, consolidando una estrategia de apertura comercial que abarca América, Asia, África y Medio Oriente.

Del total, 23 productos de origen vegetal lograron su ingreso a nuevos destinos. Entre ellos figuran el arándano y la papa hacia Bolivia; granada y banano a China; cebolla a Colombia; fresa, papa y flores cortadas a Brasil; pitahaya y tulipán a Uruguay; esquejes de vid a Nicaragua; arándano y semilla de kudzu a Indonesia; uva de mesa a Israel; granos verdes de café y planta in vitro de papa a Paraguay; semillas de maíz a Argentina; granada y tangelo a México; palta a Filipinas; arándano a República Dominicana y cebolla fresca a Ecuador.

Según explicó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, estos avances responden a la sólida condición fitosanitaria del país, sostenida por un trabajo articulado entre Senasa, productores y el sector privado.

“Esto ha permitido contener plagas de alto impacto como la mosca de la fruta, el fusarium o la polilla de la papa”, señaló.

En el ámbito pecuario, el Perú alcanzó uno de sus mayores logros sanitarios al autodeclararse país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral, lo que permitió reactivar y ampliar las exportaciones de carne de ave hacia Haití, Bolivia, Gabón y Panamá.

Asimismo, se abrieron mercados para otros productos de origen animal, como conejo vivo (Argentina y Paraguay), fibra de alpaca (China), alimentos para mascotas (Costa Rica y Uruguay), así como capibara vivo, aves canoras, ornamentales, rapaces y palomas hacia México. También se actualizaron requisitos para embriones y se aprobaron los de semen equino congelado con destino a Panamá.

Durante el año se realizaron 35 envíos de productos agrícolas recientemente habilitados, entre los que destacan 12 toneladas de arándano y 150 toneladas de semillas de kudzu a Indonesia, 225 kilos de pitahaya a Uruguay y 361 toneladas de tangelo a México.

En el rubro pecuario, sobresalen 57 toneladas de fibra de alpaca a China y 102 toneladas de carne de ave enviadas a Haití, Gabón y Panamá.

En 2025, el Perú alcanzó un récord histórico en agroexportaciones y se consolidó como primer exportador mundial de uva y arándano, segundo de palta y uno de los principales proveedores globales de cítricos y mango, ampliando las oportunidades para miles de agricultores en mercados cada vez más exigentes.