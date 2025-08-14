En comparación con junio del 2024, este semestre la agroexportación del Perú presentó un aumento del 8.8%. Así lo precisó Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la última conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En detalle, ¿qué productos registraron alzas hasta el sexto mes del año y qué planes hay para conservar la tendencia positiva?

El arándano como líder en la canasta agroexportadora

Los productos que lideraron el alza fueron los arándanos, con un 124% más a causa de la mayor producción en La Libertad y Lambayeque; cacao, con 33.3% de crecimiento por las condiciones favorables en Ucayali y Ayacucho; y arroz cáscara, con 26.4%, debido a la mayor superficie de cosecha en La Libertad, Lambayeque y Piura.

Y los impulsos continúan: “En Japón se han hecho gestiones para abrir los mercados del arándano y de la exportación de carne de pollo, que ya está en su etapa final. En Indonesia ya se hizo el anuncio de la apertura del mercado de arándanos desde Perú hacia Indonesia. También tenemos en cola las granadas y los mangos, de los cuales hemos recibido el apoyo del presidente de Indonesia para avanzar rápido”, sostuvo Manero.

Nueva meta: certificación Halal

Hay otro pendiente que movería la economía y abriría nuevos mercados de cara al 2026, explicó el ministro:

“Otro tema que se conversó con Indonesia es la exportación de productos con certificación Halal. Ello nos abre un mercado nuevo para el agro peruano. Es un mercado de más de 270 millones de habitantes, que tiene un consumo particular: requiere una certificación Halal con ciertas características en cuanto a la crianza si es ganadería; en cuanto a la siembra, cosecha... de modo que vamos a tener el apoyo del gobierno de Indonesia”.

Huella de carbono: ingresos para el Perú

El uso de tierras con inversión privada pero garantizado por el Estado también está dentro de los planes. El beneficio apunta a las comunidades tanto de la sierra como de la Amazonía. El plazo para ajustar el marco legal es noviembre.

“Serfor ha trabajado una propuesta para desarrollar 4 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Esto con apoyo del Banco Mundial y conversando con las 7 empresas privadas más grandes del mundo de desarrollo forestal, empresas madereras también”, indicó el titular.

El objetivo es brindar garantías al inversionista sobre inversión de los activos, enfatizó Manero.