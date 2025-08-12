Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) registraron una cartera de S/37,100 millones en créditos directos a junio del 2025.

El 75% de este monto se destinó para micro y pequeñas empresas, principalmente dedicadas a actividades agropecuarias, comercio y manufactura, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Las cajas municipales, además, han otorgado créditos de consumo por más de S/7,000 millones y créditos hipotecarios por S/1,600 millones.

Asimismo, a ese periodo de tiempo, administraban depósitos por S/32,700 millones.

La SBS continúa trabajando para la consolidación de una gestión adecuada de las cajas municipales y resalta que proveen servicios financieros en más de 1,000 distritos del Perú, a través de cajeros corresponsales y oficinas, cumpliendo un rol importante en la inclusión financiera y en el desarrollo económico descentralizado del país.

“Estamos visitando a las entidades supervisadas en su propia localidad para conocer su particular situación y sus retos, con una visión de acompañamiento y con el objetivo común de contribuir a la estabilidad financiera y un adecuado gobierno corporativo”, precisó el superintendente Sergio Espinosa Chiroque, tras sostener reuniones con el Concejo de la Municipalidad Provincial de Ica y la Caja Ica.

Región Ica

Estas reuniones forman parte del programa nacional de visitas de trabajo y el acompañamiento que realiza la SBS con los accionistas de las cajas municipales, a fin de recoger su visión sobre aspectos de relevancia y el marco regulatorio.

De esta manera, se abordan temas referidos a su situación y perspectivas, así como al gobierno corporativo y fortalecimiento patrimonial.

Las cajas municipales que operan en la región Ica proveen servicios financieros desde oficinas ubicadas en 14 distritos, con una cartera de S/ 1.8 millones en créditos directos, principalmente en los distritos de Ica, Chincha Alta y Nazca. Asimismo, administran depósitos por S/ 1.4 millones.

