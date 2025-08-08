La utilidad neta de las entidades ediles aumentó desde S/ 63.6 millones a junio del 2024 a S/ 309.2 millones en igual periodo del 2025. (Foto: Difusión)
La utilidad neta de las entidades ediles aumentó desde S/ 63.6 millones a junio del 2024 a S/ 309.2 millones en igual periodo del 2025. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las microfinancieras muestran, en conjunto, una recuperación en las utilidades generadas en la primera mitad del año, pero algunas no logran revertir el impacto negativo que arrastran desde la crisis sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR

Microfinancieras con menos de S/ 600 millones en activos, ¿qué riesgos afrontan?
Cajas municipales: así crecen sus tarjetas de crédito a tres años de su debut
Se aceleran ganancias de bancos y ahora todos están en azul, ¿cuánto va a accionistas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.