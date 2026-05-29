El producto bruto interno (PBI) real cayó un 0.1% en términos anualizados durante los primeros tres meses del año, informó Statistics Canada el viernes. Esto se suma a una contracción del 1% en el cuarto trimestre, una revisión a la baja frente a la caída del 0.6% informada previamente por la agencia federal.

La inesperada contracción del primer trimestre contrasta con las expectativas de los analistas. Los economistas consultados por Bloomberg anticipaban un aumento anualizado del 1.5% en el primer trimestre, en línea con la proyección del Banco de Canadá.

La última vez que Canadá registró dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo fue en 2020, durante la pandemia de covid-19. Antes de eso, ocurrió en 2015, en medio de los bajos precios del petróleo.

El dólar canadiense cayó a un mínimo de la sesión tras la publicación del informe y cotizaba en 1.3822 por dólar estadounidense a las 8:58 a.m. en Ottawa. Los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense también descendieron a mínimos de la jornada, ampliando su mejor desempeño frente a los bonos del Tesoro estadounidense, con el bono de referencia a dos años cayendo cinco puntos básicos hasta 2.792%.

Los datos del PBI, más débiles de lo esperado, coinciden además con un mercado laboral más holgado, lo que presenta un panorama más débil para la economía canadiense mientras los aranceles de Estados Unidos continúan afectando a algunas empresas.

La debilidad económica de Canadá se prolonga en el primer trimestre | El PBI cae un 0.1% anual desestacionalizado tras un descenso del 1% en el trimestre anterior.

“En general, se trata de una cifra muy sorprendente, ya que las estimaciones mensuales del PIB apuntaban a un crecimiento sólido en el primer trimestre. Con el dato de hoy, la economía canadiense ha registrado crecimiento en solo uno de los últimos cuatro trimestres”, dijo en un correo electrónico Charles St-Arnaud , economista jefe de Servus Credit Union.

“Sin embargo, con los precios de la energía todavía elevados y el riesgo de que se produzcan efectos de contagio sobre la inflación general aún alto, el Banco de Canadá tendrá que equilibrar ambos riesgos para sus perspectivas. Lo que está claro es que, de no ser por los precios de la energía, el Banco de Canadá probablemente estaría recortando su tasa de interés en la próxima reunión”.

El banco central ha mantenido su tasa de referencia en 2,25% durante cuatro reuniones consecutivas, optando por ignorar el impacto de corto plazo de los mayores precios del petróleo sobre la inflación mientras sigue atento al debilitamiento de las condiciones económicas.

“No es de extrañar que el Banco de Canadá parezca tan reticente a subir las tasas”, afirmó Win Thin, economista jefe de Bank of Nassau 1982. “Con los datos de inflación de abril más débiles de lo esperado, el banco central mantendrá las tasas sin cambios por el momento”.