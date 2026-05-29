Buildings beside Stanley Park in Vancouver. Photographer: James MacDonald/Bloomberg
Buildings beside Stanley Park in Vancouver. Photographer: James MacDonald/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La economía canadiense entró en recesión técnica, ya que la debilidad del gasto empresarial y gubernamental provocó una leve contracción en el primer trimestre.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.