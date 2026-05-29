El Poder Ejecutivo promulgó el 9 de mayo la ley que autoriza el incremento de la asignación económica mensual que percibe el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Se trata de la Ley N° 32590 publicada en el Boletín Normas Legales del Diario El Peruano. La norma establece que el incremento de la asignación económica mensual para el personal del servicio militar se efectúa a partir de junio del año fiscal 2026.

La norma tiene por finalidad actualizar la escala de la asignación económica mensual acorde con las funciones y responsabilidades asumidas por el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las FF.AA, a fin de contribuir a su desarrollo personal.

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Beneficiarios

La norma beneficiará a un total de 45,767 jóvenes del Servicio Militar correspondientes a las plazas del personal militar 2026. De este total, 39,521 pertenecen al Ejército del Perú, 4,109 a la Marina de Guerra del Perú y 2,137 a la Fuerza Aérea del Perú, fortaleciendo así las condiciones de prestación del servicio militar en las tres instituciones armadas.

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, también resaltó recientemente que en junio se hará efectivo el incremento del 50% de la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado.

La Defensoría del Pueblo informó que el Ministerio de Defensa ya no podrá multar a los jóvenes que no se presenten al Servicio Militar. (GEC)

Asignación económica, montos

En tanto, el coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, Josfer Salas Reynaga, explicó que el aumento del 50% de la asignación económica a personal del servicio militar acuartelado, significará, por ejemplo, que un soldado que percibe S/256 pasaría a S/ 384, en el grado más bajo, y de ahí va variando, de acuerdo a cada grado, dependiendo de si es cabo, sargento o está en algún reenganche primero, segundo o tercer reenganche.

En entrevista para Andina, señaló que la asignación puede aumentar, llegando hasta S/ 1,200 en el quinto reenganche para el grado más alto.

Destacó también que el aumento en la bonificación, además de ser un reconocimiento para los soldados del servicio militar, constituye un estímulo para atraer a más jóvenes a las Fuerzas Armadas.

Otros beneficios

Salas Reynaga detalló que el personal que hace el servicio militar, además de percibir una asignación económica mensual, tiene derecho a una alimentación diaria, vestimenta, seguro de vida, entre otros.

Entre los beneficios del servicio militar, se incluye la oportunidad de culminar estudios de secundaria, acceso gratuito a un instituto superior tecnológico para licenciados, permisos para estudiar en universidades u otros institutos, así como una modalidad especial en Beca 18.

Asimismo, en caso de postular a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tienen un descuento del 50% en el cobro por el ingreso. Además, los licenciados tienen un beneficio del 10% en la nota final cuando postulan para trabajar en el Estado.