El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo Cubas, presentó un proyecto de ley que busca otorgar acceso libre a universidades públicas y privadas a los licenciados del servicio militar acuartelado que hayan cumplido dos años de servicio y cuenten con secundaria completa.

La iniciativa plantea modificar la Ley del Servicio Militar y la Ley Universitaria con el fin de incorporar este beneficio dentro de las modalidades especiales de admisión contempladas por las universidades.

Según el PL, el personal licenciado del servicio militar acuartelado accedería a este beneficio tras acreditar dos años de servicio a la nación y haber culminado el quinto de secundaria. La propuesta incorpora un nuevo numeral al artículo 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, para reconocer expresamente el “acceso libre a las universidades públicas y privadas”.

Asimismo, el legislador propone modificar el artículo 98 de la Ley Universitaria para establecer que las universidades determinen o amplíen vacantes destinadas a licenciados del servicio militar, conforme a las modalidades de admisión que cada institución regule en el marco de su autonomía.

La iniciativa también dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la norma en un plazo máximo de 60 días calendario tras su eventual publicación, mediante un decreto supremo refrendado por los ministerios de Defensa y Educación.

Iniciativa legislativa plantea ampliar vacantes especiales para licenciados de las Fuerzas Armadas. Foto: referencial / Freepik

En paralelo, las universidades tendrían que adecuar sus normas internas para implementar esta nueva modalidad de acceso.

La propuesta legislativa —que deberá avanzar en las comisiones del Congreso— llega en un contexto de debate sobre mecanismos de inclusión educativa y fortalecimiento del servicio militar como vía de acceso a oportunidades académicas y laborales para jóvenes.