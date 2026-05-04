La historia también genera ingresos: así evolucionaron los museos en el Perú hasta convertirse en ejes del turismo. (Foto: Andina)
La historia también genera ingresos: así evolucionaron los museos en el Perú hasta convertirse en ejes del turismo. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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La figura del museo en el Perú ha tenido muchas vidas. Durante el periodo colonial fue una vitrina de prestigio: las piezas se conservaban en colecciones privadas de virreyes y obispos. Durante la Independencia fue un intento de conceptualizar la identidad. Durante la República fue un centro de investigación científica y, además, una vía para la descentralización cultural.

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