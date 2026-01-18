¿Qué potencial tiene la investigación en el Perú para el 2026? (Foto: Pexels)
¿Qué potencial tiene la investigación en el Perú para el 2026? (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El incentivo por investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en Perú ganó tiempo —se extendió hasta el 2028—, pero ahora necesita resultados. En entrevista con Gestión, Claudia Carpio, especialista del programa Beneficios Tributarios del Concytec, analiza las cifras y lecciones del 2025; además, explica el nuevo punto de partida para el 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Ciencia que libera: consideraciones para la próxima década
¿Industria naval toma forma en Perú? Creación de un centro de innovación será clave
Soluciones basadas en naturaleza: innovación para la gestión minera del futuro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.