Como se recuerda, desde el 1 de enero entró en vigencia la Ley N° 32539, que modifica la Ley N° 30309. Puntualmente, se han ajustado los artículos 4 y 7. ¿De qué se tratan?

Participación anual

El artículo 4 de la norma refuerza el rol de Concytec en la fiscalización de los proyectos de I+D+i. Carpio explicó que “la fiscalización consiste en revisar que efectivamente se desarrolle el proyecto y se culmine”.

Pero hizo hincapié en un punto: “Esto no tiene nada que ver con el éxito del proyecto. Como Concytec, tenemos clarísimo que hacer investigación, desarrollo e innovación es riesgoso, porque no necesariamente se va a obtener lo deseado. [...] Por ejemplo, si el objeto del proyecto es crear un vidrio que nunca se rompe, el Estado va a incentivar la búsqueda. [...] Si no se tiene éxito, no hay ningún problema. Lo que queremos es que la empresa ejecute el proceso de investigación”.

Por su parte, el artículo 7 se concentra en extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la validez del beneficio tributario, bajo el esquema de deducción adicional de los gastos en investigación de hasta 140%.

Al respecto, la vocera indicó que, al cierre del 2025, se registraron 108 solicitudes en búsqueda del incentivo. De este total, 66 fueron admitidas , “con lo cual hay un 61% de tasa de aprobación”, calculó. La admisión resultó mayor en comparación con la del 2024, cuando la cifra fue solo de 39. Asimismo, especificó que “el monto de inversión comprometido para el 2025 ha sido de S/ 92 millones”.

“Estamos satisfechos con la convocatoria del 2025; sobre todo porque hubo un trabajo de Concytec para llegar a las regiones. Eso ha logrado que se genere un poco más de difusión. [...] Hubo un alza en las solicitudes también porque la norma se renovó”, añadió Carpio.

En efecto, la medida se renueva cada tres años. No obstante, con el fin atraer más participación en este último tramo, se ha pormenorizado que, hasta el 31 de diciembre del 2028, Concytec está en la capacidad de aprobar proyectos que todavía van a seguir ejecutándose en 2029 y 2030.

“Es decir, las empresas podrán hacer uso del beneficio tributario así la norma ya no esté vigente”, resumió la especialista.

Desde 2016 hasta diciembre de 2025 fueron aprobados 260 proyectos, que representan más de S/ 407 millones en inversión del sector privado en I+D+i. (Foto: Pexels)

Sectores más interesados

Más allá del balance general del incentivo, la composición sectorial de los proyectos aprobados ofrece pistas sobre dónde se está condensando el esfuerzo innovador del privado.

“De los 66 proyectos aprobados, por lo menos la mitad está vinculada con temas de tecnologías de la información y con servicios en temas de manufactura. También nos han sorprendido, aunque en menor proporción, las empresas del sector salud. Le siguen temas mineros, pero vinculados al medio ambiente, a economía circular”, detalló Carpio.

Brindó, en esa línea, algunos pormenores: en el sector salud, por ejemplo, se desarrollan propuestas orientadas a mejorar los procesos de reproducción humana, así como a perfeccionar el funcionamiento de dispositivos médicos.

Concytec aclaró que, por razones de confidencialidad, no era posible revelar más datos. Sin embargo, sí compartió las estimaciones de acogida para este año: recepcionar al menos 120 solicitudes de proyectos I+D+i y aprobar alrededor de 80, con una inversión de S/ 100 millones .

El optimismo es alto porque, de acuerdo con la entidad, la existencia de una mesa de ayuda para orientar a las empresas antes de postular ha sido clave en la mejora de los resultados con el paso de los años. Con està asesoría, los proyectos ingresan con mayor solidez técnica, un factor que ha incidido en el aumento de aprobaciones.

Los proyectos de innovación en salud fueron la sorpresa del 2025. (Foto: Pexels)

Expectativas 2026: regiones

Con la continuidad del estímulo ya asegurada, Concytec proyecta para el 2026 un escenario de mayor dinamismo, de la mano con objetivos nuevos que amplíen el alcance.

“Queremos que más empresas de regiones puedan entrar y vean que no es tan difícil postular a los beneficios tributarios. [..] El tema de difusión para nosotros es importante, pero sobre todo una difusión focalizada, tratando siempre de reunirnos con las cámaras de comercio, con los sectores de industria de las regiones”, expresó la vocera.

En ese sentido, el organismo busca reforzar el impacto territorial del beneficio tributario, así que, para este año, ha identificado zonas del país donde concentrará el acompañamiento.

“Los sitios que de todas maneras este año vamos a visitar, porque vemos que hay bastante industria que hace I+D+i, son Arequipa y La Libertad. De ahí vienen las demás, como Ica, Áncash. Queremos focalizarnos en estas regiones y luego continuar en aquellas que no sabían que hay un beneficio tributario por I+D+i, pero que necesitan entenderlo”.

Por último, Concytec señaló otra medida: el trabajo coordinado con Sunat para asegurar el uso exitoso del incentivo.

“Las empresas postulaban, pero no hacían su declaración ante Sunat. Era un poco el desconocimiento que tenía el área de finanzas y de contabilidad con respecto a la oportunidad para usar de beneficio. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2024 tuvimos una charla junto con Sunat para que, justamente, en la parte de la declaración, las empresas pudieran hacer uso de beneficios si ya tenían el proyecto aprobado", contó Carpio.

Y subrayó la prolongación de la dinámica: “Tuvo un efecto en [las postulaciones] del 2025, así que vamos a hacer lo mismo. Esperemos que, a finales de febrero, podamos desplegar una charla para las empresas, para que sepan cuál es el mecanismo y hagan su declaración en el PDT. Que la aprobación finalice en el uso efectivo del beneficio tributario a través de la declaración jurada anual”, concluyó.

¿Qué se espera para la innovación y la ciencia en el 2026? (Foto: Pexels)