Por ejemplo, prevén que hacia el 2030 el 60% de los empleadores espera que las herramientas digitales transformen sus negocios, específicamente con la IA y procesamiento de información (86%), robótica y automatización (58%) y la generación, el almacenamiento y la distribución de energía (41%).

“Se espera que estas tendencias tengan un efecto divergente en los empleos, impulsando tanto los roles de más rápido crecimiento como los de más rápido declive, y alimentando la demanda de habilidades relacionadas con la tecnología”, señalan.

Según el WEF, las habilidades más requeridas serán:

Inteligencia artificial y big data

Manejo de redes y ciberseguridad

Alfabetización tecnológica

En líneas generales, al 2030 pronostican que se crearán 170 millones de empleos —un 14% de la tasa actual— y se eliminarán unos 92 millones —8% del dato vigente—, lo que deja un crecimiento neto de 78 millones de puestos de trabajo.

Los trabajos más demandados serán:

Especialista en Big Data

Ingenieros de Fintech

Especialistas en IA y aprendizaje automático

Desarrolladores de software y aplicaciones

Especialistas en gestión de seguridad

Especialistas en almacenamiento de datos

Especialistas en vehículos autónomos y eléctricos

Diseñadores de UI y UX (creadores de productos digitales enfocados en experiencia del usuario e interfaz)

Conductores de camiones ligeros o servicios de entrega

Especialistas en Internet de las cosas

Analistas y científicos de datos

Ingenieros ambientales

Analistas de seguridad de la información

Ingeniero de Devops

Ingenieros de energías renovables

Cajeros, asistentes administrativos y empleados de ingreso de datos figuran entre los puestos con mayor riesgo de automatización, según el Foro Económico Mundial. Foto: referencial

Mientras que las de declive más rápido serán:

Empleados del servicio postal

Cajeros de banco y empleados relacionados

Empleados de entrada de datos

Cajeros y empleados de venta de entradas

Asistentes administrativos y secretarios ejecutivos

Trabajadores de la industria de la impresión y afines

Empleados de contabilidad, teneduría de libros y nóminas

Empleados de registro de materiales y almacenamiento

Auxiliares y conductores de transporte

Vendedores puerta a puerta, noticias y ambulantes

Diseñadores gráficos

Ajustadores, examinadores e investigadores de reclamaciones

Funcionarios legales

Secretarios legales

Telemarketers

Claves para integrar la IA a tu rutina laboral

Para Mónica Villegas, directora de Oportunidades Laborales de la UPC, la IA está básicamente haciendo los procesos repetitivos y estandarizados más rápidos, optimizando recursos, apoyando la automatización y generando menos errores, tanto los procesos productivos como administrativos.

“La inteligencia artificial solo funciona de manera adecuada si ha sido adecuadamente ‘enseñada’”, resalta para Gestión.

Según Villegas, dentro de las capacidades técnicas necesarias para emplear sistemas de IA está el manejo de Big Data, que en lenguaje cotidiano, es el manejo útil y analizado de gran cantidad de datos.

“También deben de saber de algoritmos y de computación en la nube. Otro conocimiento importante relacionado especialmente con IA es la capacidad de diseñar el PROMP, que son instrucciones que se le dan a un sistema de inteligencia artificial para que genere un resultado”, comenta.

Y, dentro de las habilidades blandas, están:

1) Capacidad de análisis

2) Manejo de emociones

3) Manejo correcto del tiempo

4) Orden

5) Manejo de riesgo calculado. La disposición al riesgo (también llamada tolerancia al riesgo o willingness to take risks) puede considerarse una habilidad blanda muy demandada, sobre todo en temas de tecnología y en todas las ingenierías, y más aún las que trabajan con IA.

Las carreras profesionales con mayor demanda en 2026

Hernando Zurita, decano de la carrera de Ingeniería de la Universidad Científica del Sur, señala que la digitalización empresarial y la evolución de la IA, el cloud computing (uso de servicios de almacenamiento) y la analítica de datos, van a impulsar la demanda laboral este 2026.

“No solo se buscarán especialistas en tecnología, sino también profesionales capaces de liderar proyectos interdisciplinarios, adaptarse a entornos de cambio constante y aportar soluciones innovadoras con impacto económico y social”, refiere.

Especialistas recomiendan desarrollar capacidades técnicas en datos y computación en la nube, junto con habilidades blandas como análisis, gestión emocional y tolerancia al riesgo. Foto: referencial

Así, las carreras más solicitadas en ingeniería serían en este periodo:

Ingeniería de SistemasdeInformación

Ingeniería de Software

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Minas

A su criterio, las nuevas demandas tecnológicas y carreras no deben ser vistas como una amenaza para el empleo, sino como una oportunidad para evolucionar y reforzar habilidades prácticas, siempre y cuando, el talento cumpla con capacitar sus competencias.