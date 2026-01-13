Desde el Foro Económico Mundial informaron que el mercado laboral global atraviesa un periodo de cambio debido al avance de las tecnologías —como la inteligencia artificial— y por la transición ecológica, en un contexto muy marcado por la fragmentación geoconómica e incertidumbre económica. Aun así, el sólido progreso de la IA redefine las expectativas de captación de talento.
Por ejemplo, prevén que hacia el 2030 el 60% de los empleadores espera que las herramientas digitales transformen sus negocios, específicamente con la IA y procesamiento de información (86%), robótica y automatización (58%) y la generación, el almacenamiento y la distribución de energía (41%).
“Se espera que estas tendencias tengan un efecto divergente en los empleos, impulsando tanto los roles de más rápido crecimiento como los de más rápido declive, y alimentando la demanda de habilidades relacionadas con la tecnología”, señalan.
Según el WEF, las habilidades más requeridas serán:
- Inteligencia artificial y big data
- Manejo de redes y ciberseguridad
- Alfabetización tecnológica
En líneas generales, al 2030 pronostican que se crearán 170 millones de empleos —un 14% de la tasa actual— y se eliminarán unos 92 millones —8% del dato vigente—, lo que deja un crecimiento neto de 78 millones de puestos de trabajo.
Los trabajos más demandados serán:
- Especialista en Big Data
- Ingenieros de Fintech
- Especialistas en IA y aprendizaje automático
- Desarrolladores de software y aplicaciones
- Especialistas en gestión de seguridad
- Especialistas en almacenamiento de datos
- Especialistas en vehículos autónomos y eléctricos
- Diseñadores de UI y UX (creadores de productos digitales enfocados en experiencia del usuario e interfaz)
- Conductores de camiones ligeros o servicios de entrega
- Especialistas en Internet de las cosas
- Analistas y científicos de datos
- Ingenieros ambientales
- Analistas de seguridad de la información
- Ingeniero de Devops
- Ingenieros de energías renovables
Mientras que las de declive más rápido serán:
- Empleados del servicio postal
- Cajeros de banco y empleados relacionados
- Empleados de entrada de datos
- Cajeros y empleados de venta de entradas
- Asistentes administrativos y secretarios ejecutivos
- Trabajadores de la industria de la impresión y afines
- Empleados de contabilidad, teneduría de libros y nóminas
- Empleados de registro de materiales y almacenamiento
- Auxiliares y conductores de transporte
- Vendedores puerta a puerta, noticias y ambulantes
- Diseñadores gráficos
- Ajustadores, examinadores e investigadores de reclamaciones
- Funcionarios legales
- Secretarios legales
- Telemarketers
Claves para integrar la IA a tu rutina laboral
Para Mónica Villegas, directora de Oportunidades Laborales de la UPC, la IA está básicamente haciendo los procesos repetitivos y estandarizados más rápidos, optimizando recursos, apoyando la automatización y generando menos errores, tanto los procesos productivos como administrativos.
“La inteligencia artificial solo funciona de manera adecuada si ha sido adecuadamente ‘enseñada’”, resalta para Gestión.
Según Villegas, dentro de las capacidades técnicas necesarias para emplear sistemas de IA está el manejo de Big Data, que en lenguaje cotidiano, es el manejo útil y analizado de gran cantidad de datos.
LEA TAMBIÉN: El poder de la afirmación en el trabajo: 4 consejos para los CEOs
“También deben de saber de algoritmos y de computación en la nube. Otro conocimiento importante relacionado especialmente con IA es la capacidad de diseñar el PROMP, que son instrucciones que se le dan a un sistema de inteligencia artificial para que genere un resultado”, comenta.
Y, dentro de las habilidades blandas, están:
1) Capacidad de análisis
2) Manejo de emociones
3) Manejo correcto del tiempo
4) Orden
5) Manejo de riesgo calculado. La disposición al riesgo (también llamada tolerancia al riesgo o willingness to take risks) puede considerarse una habilidad blanda muy demandada, sobre todo en temas de tecnología y en todas las ingenierías, y más aún las que trabajan con IA.
Las carreras profesionales con mayor demanda en 2026
Hernando Zurita, decano de la carrera de Ingeniería de la Universidad Científica del Sur, señala que la digitalización empresarial y la evolución de la IA, el cloud computing (uso de servicios de almacenamiento) y la analítica de datos, van a impulsar la demanda laboral este 2026.
“No solo se buscarán especialistas en tecnología, sino también profesionales capaces de liderar proyectos interdisciplinarios, adaptarse a entornos de cambio constante y aportar soluciones innovadoras con impacto económico y social”, refiere.
Así, las carreras más solicitadas en ingeniería serían en este periodo:
- Ingeniería de SistemasdeInformación
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Minas
A su criterio, las nuevas demandas tecnológicas y carreras no deben ser vistas como una amenaza para el empleo, sino como una oportunidad para evolucionar y reforzar habilidades prácticas, siempre y cuando, el talento cumpla con capacitar sus competencias.
