El cambio de año nos invita a renovar objetivos: escalar las ventas, optimizar la eficiencia o, quizás, asumir nuevos retos de liderazgo. Sin embargo, para la generación de ejecutivos que hoy transita la llamada “edad plateada” —mayores de 50 años—, existe un desafío personal y profesional que no puede seguir postergándose en 2026: iniciar una preparación formal para la vida post-laboral dependiente.

Durante décadas, su vida ha girado en torno a la estrategia, los reportes trimestrales y el éxito corporativo. No obstante, un hallazgo en los estudios de Phoenix Group (realizados por GRM) sobre la jubilación en el Perú —publicados previamente en G de Gestión— revela una paradoja: la mayoría de los ejecutivos no ha tenido el mismo rigor gerencial al planificar su propio futuro de retiro.

La cifra que no puedes ignorar

Este estudio, sobre ejecutivos y ejecutivos retirados en el Perú, revela una brecha crítica entre la intención y la acción:

Falta de plan concreto: Solo el 10% de los ejecutivos en actividad afirma contar con un plan concreto de continuidad de vida, y aun ese porcentaje se reduce si se excluye a quienes confunden una idea vaga con una estrategia legal.

Solo el 10% de los ejecutivos en actividad afirma contar con un plan concreto de continuidad de vida, y aun ese porcentaje se reduce si se excluye a quienes confunden una idea vaga con una estrategia legal. La sorpresa del retiro: El 74% de los ejecutivos ya retirados reporta haberse desvinculado de su último empleo antes de la edad que esperaban. El retiro, más que un plan, fue un evento inesperado.

El 74% de los ejecutivos ya retirados reporta haberse desvinculado de su último empleo antes de la edad que esperaban. El retiro, más que un plan, fue un evento inesperado. Lo que realmente faltó: El 73% admite que les faltó preparar aspectos clave durante su vida laboral. Las mayores ausencias son:

El 73% admite que les faltó preparar aspectos clave durante su vida laboral. Las mayores ausencias son:

Si un líder no planifica su propia transición, ¿quién lo hará por él? El 2026 representa un año menos para la etapa Phoenix, esa fase post-laboral-dependiente que, hoy, puede extenderse entre 25 y 30 años de plena capacidad. Es una realidad que ineludible, que te llegará.

¿Por qué 2026 es el año de tu plan post-laboral?

El retiro ya no es pasividad. Es la transición hacia un nuevo tercio de tu vida que exige ser gestionado con la misma excelencia que aplicas en tu trabajo diario.

La urgencia de la No-Planificación: Dejar el retiro a la improvisación no solo compromete tu estabilidad financiera, sino que deriva a una crisis de identidad. El estudio de Phoenix Group indica que solo el 20% de los ejecutivos tenga definido su presupuesto de retiro. Tras décadas siendo “el cargo”; ¿quién serás cuando dejes ese rol?

Dejar el retiro a la improvisación no solo compromete tu estabilidad financiera, sino que deriva a una crisis de identidad. El estudio de indica que solo el 20% de los ejecutivos tenga definido su presupuesto de retiro. Tras décadas siendo “el cargo”; ¿quién serás cuando dejes ese rol? El desafío del “tiempo libre”: Muchos ejecutivos sufren emocionalmente al tener la agenda vacía, al perder la estructura de una agenda de 60 horas semanales. Un plan te ayuda a migrar del modelo de empleado al de inversor de tiempo. ¿Cómo lo podrás aprovechar a tú favor, sin desperdiciar tu mayor disponibilidad de tiempo?

Muchos ejecutivos sufren emocionalmente al tener la agenda vacía, al perder la estructura de una agenda de 60 horas semanales. Un plan te ayuda a migrar del modelo de empleado al de inversor de tiempo. ¿Cómo lo podrás aprovechar a tú favor, sin desperdiciar tu mayor disponibilidad de tiempo? El valor de tu experiencia (Silver Age): Tu experiencia es importante. De hecho, el 97% de los ejecutivos ya retirados considera que un “Programa de Continuidad de Vida” es importante o muy importante. ¡Ellos ya pasaron por ahí y te lo están advirtiendo!

Tu proyecto de vida

Un buen programa para la vida post-laboral debe ser holístico. Inicia tu plan de 2026 con un programa formal, enfocándote en estos pilares clave, tomando en cuenta lo que otros lamentaron no haber hecho:

Eje financiero (el ¿cómo?): Atiende la principal carencia de los exejecutivos. Define tu estrategia de inversiones y la monetización de activos no laborales. Eje mental e intelectual (el ¿qué hacer?): Identifica y desarrolla las habilidades no ejecutivas que te permitan mantenerte aportando y que además puedas generar ingresos de manera flexible (por ejemplo, consultoría, director independiente, coach, docente, asesor), evitando la falta de actividad profesional. Eje de salud y bienestar (el ¿con qué energía?): Estructura un plan de actividad física, nutrición y gestión del estrés. La falta de un plan de salud y su cobertura de seguros, fue una carencia importante para los retirados. La esperanza de vida nos trae una mayor longevidad y se trata de estar plenos en esta siguiente etapa, evitando ser sobrevivientes. Eje de relaciones y propósito (el ¿para quién?): Define un propósito no-económico (voluntariado, hobbies, enseñanza) que reemplace la satisfacción del logro corporativo y cultiva nuevos círculos sociales/amicales (otra carencia reportada). Eje de transición (el ¿cuándo?): Fija una meta realista. Evita que la iniciativa venga de fuera y te sorprenda (el 30% de los exejecutivos fueron retirados por iniciativa de la empresa). Empezar a implementar tu plan, a posteriori de tu vida ejecutiva, es riesgosa y tardía.

LEA TAMBIÉN: Manuel Romero asume la presidencia del Grupo Romero y cierra ciclo de Dionisio Romero

Enfoque de 2026: tu propia vida

No es “dejar de trabajar”, sino “empezar a construir lo que realmente quieres”. Este proceso de preparación debe ser el proyecto más importante de tu carrera: tu plan estratégico personal de longevidad.

Realizar este plan en 2026 no es pérdida de tiempo, es una inversión en el legado de tu bienestar. La misma disciplina que te llevó a la cima corporativa es la que te asegurará una tercera fase de vida plena y con propósito.