Perupetro reportó una producción de 36,463 barriles en promedio diario en mayo, lo que significó un retroceso de 17.5%.

De hecho, a detalle, la producción fiscalizada se contrajo en 5 de 12 lotes que están en operación, entre los cuales figura el Lote 95. Este lote de Petrotal, el de mayor actividad en el país, produjo 11,746 bpd, una caída de 40.3% respecto a mayo del 2025.

A su vez, la explotación del “oro negro” retrocedió en el Lote XIII (-32.6%), 131 (-29.3%), III (-21.9%) y IV (-19%).

La demanda de combustibles supera los 300 mil barriles diarios en el Perú| Foto: César Campos/@photo.gec

En el caso de la producción de líquidos de gas natural, usado como insumo para la producción local de GLP, alcanzó los 75,191 bpd en mayo, un aumento de 10.4%.

Los expertos asocian la caída en la explotación de líquidos de gas natural a dos factores directos: la declinación natural del yacimiento de Camisea y la continua reinyección del hidrocarburo en esos campos, debido a que su consumo en el mercado interno no es suficiente para absorber toda la producción.

La producción de líquidos de gas natural, insumo para producir GLP en Perú, es menor en 10% en promedio el 2026 respecto al 2025

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Inversiones en exploración se desploman

A ello se suma una caída continua en las inversiones en el sector hidrocarburos, pero particularmente las destinadas a la exploración, que permitan reemplazar las reservas de petróleo y gas natural que consume el país.

Según data de Perupetro, en el 2025, las inversiones en hidrocarburos totalizaron los US$ 467.3 millones, una caída de 20.7% si se lo compara con los US$ 525.0 millones del 2024.

Del monto total alcanzado el último año, el gasto para mantener actividades de explotación llegó a US$ 457.5 millones, menor en 12.85% frente al año previo.

Sin embargo, la inversión destinada a exploración llegó a solo US$ 9.8 millones, cayendo 76.92% frente a los US$ 39.0 millones del 2024.

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Cada vez menos contratos

Esta declinación continua de la producción e inversiones en el ramo se produce en un escenario en que Perú cada vez tiene menos contratos de hidrocarburos, con 29 de ellos vigentes hasta febrero último, cuando hace una década contaba con 68.

De los 29 acuerdos contractuales vigentes, 24 están destinados a la explotación de petróleo o gas, pero solo cinco fueron suscritos para la búsqueda de nuevos yacimientos, aunque hasta febrero de este año no se ha perforado un solo pozo exploratorio.

Para lo que resta del 2026, en base a esos contratos, se espera la perforación de 199 pozos de producción petrolera, pero apenas están previstos cinco pozos exploratorios.

Las inversiones en exploración en hidrocarburos cayeron más del 70% el último año. (Foto: Agencia Andina)

¿Por qué no repuntan las inversiones?

Sobre el tema, el experto en hidrocarburos, Carlos Gonzales, director de Enerconsult, advirtió que, dada la demanda nacional de combustibles, al país le quedan pocos años hasta que se agoten sus reservas probadas y recursos contingentes de petróleo.

En tal sentido, reconoció que el Perú ha dejado de ser una plaza competitiva para los inversionistas internacionales desde hace varios años, como sí lo son países vecinos como Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, o países del Caribe.

Dio a entender que esta situación se produce por varios factores, entre ellos las altas regalías que aplica Perupetro a la explotación de yacimientos petroleros y a la regulación que se aplica a esa industria, que no resulta promotora de nuevas inversiones.

En el primer caso, refirió que incluso lotes marginales en la zona de Talara pagan regalías de hasta el 50%, que desalientan a cualquier inversionista, mientras que en Brasil oscilan entre el 5% al 10%, por decisión del Gobierno.