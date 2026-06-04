La producción de petróleo en mayo había caído en más del 18%, según data de Perupetro. Foto: Andina.
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Elías García Olano
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La explotación de hidrocarburos aún es un “talón de Aquiles”. Si bien la demanda de combustibles local sigue repuntando y supera los 300,000 barriles diarios, la producción de petróleo se mantiene en declinación continua.

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