Al cierre del primer semestre, estos avanzaron apenas 1% anual a S/ 624 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La cifra contrasta con el crecimiento de 1.8% reportado en el primer trimestre del año en curso, y de 4.6% en el 2025.

En esta moderación influyeron los retiros de fondos y la menor valorización de las inversiones de las entidades previsionales durante parte del semestre, factores que redujeron temporalmente la base sobre la que se calcula una porción de las comisiones que cobran, según analistas.

Parte de los ingresos de las AFP depende del valor administrado de los fondos previsionales, en el esquema de comisión mixta que pagan la mayoría de afiliados, dijo a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Saldo

Entre marzo y abril, los fondos registraron una caída relevante en su rentabilidad –a raíz del inicio de la guerra en Irán– que coincidió con un periodo en el que todavía se sentía el impacto del octavo retiro de los ahorros pensionarios aprobado por el Congreso en el 2025 y que se extendió hasta abril último, explicó.

Como consecuencia, el saldo promedio administrado –que sirve de base para calcular parte de las comisiones mixtas– se redujo temporalmente, añadió. Si bien los mercados financieros se recuperaron en los meses posteriores, ese repunte todavía no se refleja en los ingresos por comisiones de las AFP, acotó Espada.

A estos hechos se agrega la reducción progresiva de las comisiones a causa de las licitaciones de nuevos afiliados que se realizan cada dos años desde el 2012, indicó Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

En junio del año pasado, Profuturo AFP inició la afiliación automática de los nuevos ingresantes al sistema previsional privado –tras ganar la última subasta–, con lo que bajó la comisión de 0.78% a 0.68% anual sobre el saldo administrado.

Si bien ello presiona los ingresos de las AFP, Chang destacó que el proceso beneficia a los trabajadores al disminuir el costo de administración de sus ahorros jubilatorios.

Utilidades

En tanto, las utilidades del sistema al cierre de junio crecieron 10% interanual a S/ 252.5 millones, a un ritmo similar al observado en el primer trimestre, cuando avanzaron 9.1%, impulsadas por un aumento en la valorización de los portafolios de inversión.

Hasta inicios de julio, el fondo 1 rindió cerca de 6%, el fondo 2 –que reúne a la mayoría de afiliados al sistema previsional– superó el 12% de retorno y el fondo 3 ganó más del 19%.

Otro factor que favorece este resultado es el crecimiento del número de afiliados. Según Espada, actualmente las AFP incorporan cerca de 500,000 nuevos afiliados por año, frente a los aproximadamente 300,000 que se verificaban anteriormente.

Empleo

Este mayor dinamismo en la afiliación responde al crecimiento del empleo formal y de la contratación en planilla, refirió.

El ejecutivo detalló que, tras los sucesivos retiros de fondos, también aumentó la proporción de trabajadores que optaron por el SPP frente al sistema público, al percibir que el ahorro previsional podía hacerse tangible mediante los desembolsos extraordinarios autorizados en los últimos años.

De cara a este segundo semestre, sin nuevos retiros que reduzcan el patrimonio administrado y con una recuperación de la rentabilidad, el saldo promedio de los fondos debería ser mayor, prevé Espada. No obstante, el desempeño de las inversiones podría moderarse.

Las AFP que reportaron un incremento en sus ganancias netas fueron Habitat, Integra y Prima. En contraste, Profuturo registro una reducción en su utilidad neta.

Perspectiva en la segunda mitad

Aunque la cartera de las AFP acumulan ganancias este año, persiste la incertidumbre sobre cuánto más pueden avanzar los mercados internacionales, sostuvo Jorge Espada.

“La reciente volatilidad asociada a las dudas sobre un acuerdo de cese el fuego en Irán evidenció esa fragilidad. En ese escenario, sería poco probable que en la segunda mitad del año se repitan rentabilidades cercanas al 20% en el Fondo 3, salvo que ocurra un hecho extraordinariamente favorable en los mercados”, comentó.

Por su parte, Yang Chang estimó que el tercer trimestre sería complicado para las AFP debido a la volatilidad de los mercados, principalmente en Estados Unidos.

No obstante, prevé una recuperación hacia el cuarto trimestre, impulsada por una mejora en los rendimientos de los fondos.