En junio del año pasado, Profuturo AFP inició la afiliación automática de los nuevos ingresantes al sistema previsional privado. (Fuente: El Peruano)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los ingresos por las comisiones que cobran las AFP por Los ingresos por las comisiones que cobran las AFP por administrar los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) crecen aunque a un ritmo cada vez menor.

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