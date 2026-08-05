Desde antes de su inauguración, la Sunat acordó con la Embajada de Estados Unidos en Perú una donación clave. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Desde antes de su inauguración, la Sunat acordó con la Embajada de Estados Unidos en Perú una donación clave. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El puerto de Chancay sigue consolidando su operación, tras su inauguración a finales del 2024. Sin embargo, sigue presentando retos para el Estado peruano. Y ahora le toca encarar uno a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: Ositrán realizará nuevo estudio para ver si opera bajo competencia ¿qué pasará con las tarifas?
Puerto de Chancay: Cosco remarca que irá al TC por fallo que respalda supervisión de Ositrán
Puerto de Chancay: PJ rechaza demanda contra Indecopi, pero Cosco Shipping apelará

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.