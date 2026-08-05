Vía un reciente dispositivo legal, la entidad tributaria ha dispuesto la exoneración de la aplicación de ciertas multas por el transporte de mercancías, ya sea para exportación o importación, a través del terminal de Cosco Shipping.

La justificación responde a la introducción de una tecnología que Estados Unidos (EE.UU.), a través de su embajada en Perú, entregó para elevar la calidad del servicio portuario en Chancay.

Facultad discrecional

El último domingo la Sunat publicó una Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas (R.S.N.A.A) de interés para todo aquel que pretenda usar el terminal que busca ser el hub de América Latina en los próximos meses.

Vía la R.S.N.A.A. N° 000014-2026-SUNAT/300000, la Sunat dispuso aprobar una facultad discrecional para no sancionar dos infracciones del Código Aduanero vinculadas a no someter las mercancías que pasen por Chancay a controles no intrusivos.

Según detalla la normativa, esta liberación estará vigente durante 3 meses, específicamente desde ayer, 4 de agosto, hasta el 4 de noviembre de este mismo año.

La Sunat precisa allí el motivo: el puerto de Chancay estrenará el uso de escáneres de alta tecnología como un mecanismo de inspección no intrusiva. Esto con el fin de agilizar el flujo de mercancías, sin abrir la carga, pero tampoco debilitando la fiscalización aduanera.

No es la primera vez que la Sunat oficializa una facultad discrecional para no aplicar multas en el puerto de Chancay. Foto: Sunat.

Mientras se estabiliza su uso, la entidad ha visto conveniente no multar a almacenes aduaneros y exportadores precisamente por no someter la mercancía a este tipo de controles. En ambos casos, según el Código Aduanero, son faltas consideradas como “muy graves” a las que corresponden sanciones equivalentes a 3 UIT (S/ 16,500), que no se aplicarán por ahora para Chancay.

Gonzalo Bernal, socio en Echecopar, precisó que para ello se deben cumplir dos condiciones. Una, que evidentemente se trate de una mercancía que circule en Chancay; y otra más determinante.

“Efectivamente no habrá multa, pero la carga al importador es que deberá guardar constancia y comunicar a Sunat que, por algún motivo, ya sea falla del sistema u otro, su mercancía no pasó por el control”, aclaró.

Katarzyna Dunin Burkowski, Directora de Tax de Caro & Asociados, agregó que serán los administrados quienes deberán buscar que se les aplique facultad discrecional. “En otras situaciones los contribuyentes han ido y reclamado la devolución de multas porque aparecieron estas medidas luego de pagar, pero el Tribunal Fiscal sostiene que es una gracia del Estado. Uno debe acogerse”, indicó.

Marcha blanca necesaria

Dunin Burkowski también planteó que esta decisión es una especie de periodo de gracia a razón de la introducción de un nuevo mecanismo de control aduanero.

“El escáner estará en marcha blanca. Es similar a la apertura de un restaurante. Tienes que ver primero que el negocio funciona para luego cobrar por todos tus servicios. Hay una obligación legal, pero si la Aduana no puede hacer la inspección porque falla el sistema, no es culpa del administrado, por eso la facultad discrecional se aplica aquí”, apuntó.

Ambos expertos recordaron que este mecanismo no es inédito en el manejo de la Sunat y, de hecho, existe un antecedente para el propio terminal.

En febrero del 2025, la entidad también aprobó por tres meses una facultad discrecional para no sancionar 9 infracciones al Código Aduanero de producirse en el puerto de Chancay. En ese caso el motivo respondió a que, tras su arranque operativo, se produjeron una “importante cantidad de errores” en el proceso de manifiesto de carga y actos relacionados con el ingreso y salida de mercancías.

Esta medida no se prorrogó, una posibilidad que ahora queda abierta con la facultad discrecional que rige desde ayer. “Otro antecedente fue la pandemia. Por la emergencia sanitaria, se extendían. Pero en este caso, quiero pensar que hubo un análisis técnico para determinar que en 3 meses todo debería funcionar y no extenderlo”, sostuvo Bernal.

Los escáneres vienen de EE.UU.

Lo que llama la atención, tomando en cuenta el revuelo geopolítico que ha generado este terminal entre China, de donde es Cosco Shipping, y EE.UU. es que el motivo de esta “marcha blanca” responde a tecnología que entregó el país que gobierna Donald Trump para el puerto chino.

El 5 de noviembre del 2024, es decir, 10 días antes de su inauguración, la Sunat comunicó que habían acordado con la entonces Embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, la donación de tres escáneres para el control no intrusivo de mercancías.

Bernie Navarro, embajador de EE.UU. en Perú (con lentes y gorra negra), durante la instalación de 2 escáneres donados al puerto de Chancay en junio. Foto: Sunat.

Pasó el tiempo y el último 22 de junio la entidad comunicó que puso en operación dos de estos equipos. La implementación contó con la presencia de Bernie Navarro, el actual embajador de EE.UU. en Perú y que ha sido bastante crítico con la presencia china en el país.

Respecto a sus características, Sunat precisó que son escáneres de rayos X de alta energía, diseñados para la inspección de carga en tiempo real y evitar el tráfico ilícito de mercancías y sustancias.

Su tecnología permite identificar densidades, estructuras y posibles irregularidades en el interior de los contenedores, facilitando la detección de mercancías ilícitas o declaradas incorrectamente, sin necesidad de intervención física.