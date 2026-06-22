La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reforzó sus capacidades de control en el puerto de Chancay. Esto, a través de una donación de la embajada de Estados Unidos. El aporte, que es la incorporación de dos escáneres de contenedores, permitirá optimizar la inspección de mercancías y fortalecer la cadena logística.

¿La novedad? No hará falta abrir las cargas. Los equipos donados corresponden a escáneres de rayos X de alta energía, diseñados para la inspección de carga contenerizada en tiempo real.

Su tecnología permite identificar densidades, estructuras y posibles irregularidades en el interior de los contenedores, lo que facilita la detección de mercancías ilícitas o declaradas incorrectamente, sin necesidad de intervención física.

La implementación de estos escáneres en Chancay complementa la infraestructura tecnológica ya instalada por la Sunat en otros puntos estratégicos del país, como la frontera terrestre en Tacna y los terminales portuarios del Callao y Paita.

El puerto de Chancay constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

El protagonismo de Chancay

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha venido mostrando una evolución progresiva. Desde el inicio de operaciones, se han movilizado 425,427 contenedores, siendo el transbordo el régimen que representa el 47% (200,046 contenedores) del total movilizado. La exportación movilizó 21% (87,743 contenedores) y la importación 32% (137,647 contenedores).

El valor total de las importaciones alcanza los US$ 2,323.2 millones. Las mercancías de importación con mayor movimiento (en cuanto el valor declarado) son vehículos (27%), maquinarias (17%), cereales (8%) y equipos eléctricos (8%).

Los países de origen de las mercancías son:

China (75%)

Argentina (10%)

EE.UU. (4%)

El valor total de las exportaciones alcanza los US$ 1,343.8 millones. Las mercancías de exportación con mayor movimiento (en cuanto el valor declarado) son:

Paltas (37%)

Minerales metálicos (29%)

Pólvora y explosivos (6%)

Aceite de palma (5%)

Uvas (3.6%)

Los principales países de destino son China, Países Bajos, España y Chile.