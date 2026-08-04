Así, concentran, en promedio, 15 veces más usuarios activos mensuales que las aplicaciones destinadas a invertir en acciones en Perú, una diferencia que refleja el potencial de crecimiento que aún tiene el mercado bursátil si logra ofrecer una experiencia de uso cotidiano, sostiene un análisis realizado por Lemon.

Según la fintech, las billeteras de activos digitales –como Lemon y Binance- cuentan con 488,000 usuarios activos mensuales en Perú, mientras que las app de inversiones –como Trii, Tyba, Hapi, Flip, XTB o Etoro- reportan en promedio unos 31,000 usuarios.

La billetera sostiene que esta diferencia no refleja una menor disposición de los peruanos a invertir, sino que responde a la limitada oferta de herramientas que permiten acceder al mercado de acciones con la misma facilidad con la que hoy es posible realizar pagos, transferencias o comprar dólares digitales desde una billetera electrónica.

Cautela

Por su parte, aplicativos de inversión que funcionan en Perú consideran que la comparación debe analizarse con cautela. Diego Torres, CEO de Trii, sostuvo que el tamaño de la base de usuarios depende del problema financiero que resuelve cada aplicación y no necesariamente del tipo de negocio.

Señaló que la plataforma cuenta con alrededor de 50,000 clientes en Perú con cuentas fondeadas que realizan operaciones de manera mensual.

“Hay billeteras que casi no tienen usuarios y aplicaciones de inversión como Robinhood que cuentan con decenas de millones de clientes”, explicó, al señalar que existen grandes diferencias incluso dentro de cada segmento.

El ejecutivo señaló que el perfil de los inversionistas también viene cambiando. Si bien la mayor concentración de usuarios tiene entre 25 y 40 años, con empleo estable y educación superior, la plataforma ya cuenta con clientes desde los 18 hasta los 80 años, lo que es reflejo de un interés cada vez más amplio por alternativas de inversión.

Asimismo, destacó que aplicaciones como Trii ya no se limitan a la compra de acciones, sino que incorporan ETF y fondos mutuos para atender distintos perfiles de riesgo y facilitar el ingreso de nuevos inversionistas. Opinó que el mercado peruano todavía tiene un amplio espacio para crecer conforme más personas conozcan opciones distintas a las cuentas de ahorro tradicionales y se familiaricen con las inversiones digitales.

Lemon busca ampliar su propuesta de valor y dejar de ser una plataforma enfocada únicamente en activos digitales para permitir inversiones globales. Foto: EFE.

Oferta

En ese contexto, Lemon busca ampliar su propuesta de valor y dejar de ser una plataforma enfocada únicamente en activos digitales para permitir inversiones globales, mediante la opción de compra de acciones de 1,000 empresas que cotizan en Wall Street, así como de un paquete compuesto por cuatro empresas representativas en Perú.

A ello se suma que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de su Empresa Emisora de Dinero Electrónico (EEDE), lo que le permitirá operar con licencia propia y profundizar su integración con el sistema financiero.