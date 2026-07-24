Gerardo Ameigenda, de SURA Investments, explica cómo ha evolucionado el perfil de este inversionista peruano.
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Zulema Ramirez Huancayo
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En un contexto marcado por la incertidumbre global y los riesgos inflacionarios, los inversionistas de alto patrimonio en Perú están privilegiando estrategias con mayor foco en el equilibrio entre riesgo y retorno.

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