Así lo señala Gerardo Ameigenda, Executive Director Wealth Management de SURA Investments, al presentar el estudio Pulso del Inversionista de Alto Patrimonio Latam 2026, donde explica cómo ha evolucionado el perfil de este inversionista peruano, por qué aumenta la dolarización y qué factores están definiendo hoy la construcción de los portafolios.

- ¿Cómo están manejando sus portafolios estos inversionistas?

El inversionista peruano se ha moderado y está construyendo portafolios más resilientes frente a distintos escenarios de mercado. La prioridad es proteger el patrimonio sin perder de vista los objetivos de mediano y largo plazo. Nueve de cada diez inversionistas se consideran de perfil moderado o conservador.

- ¿Los más jóvenes están tomando más riesgo?

El factor determinante no es la edad, sino la experiencia. Los inversionistas con menos de cinco o siete años invirtiendo suelen ser más conservadores. A medida que adquieren experiencia, se sienten más preparados para asumir determinados riesgos y construir portafolios más robustos y diversificados.

- ¿Están apostando más por instrumentos locales o internacionales?

Cada vez vemos más interés por la diversificación geográfica. Ya no se trata solamente de invertir en activos internacionales desde Perú, sino de personas que deciden mantener parte de su patrimonio bajo custodia fuera del país. Perú incluso muestra una mayor apertura que el promedio regional.

- ¿En qué se ve reflejada esta decisión?

Mientras en los cuatro países cerca del 50% mantiene todo su patrimonio local, en Perú esa cifra es de alrededor del 40%. Además, del grupo que todavía concentra el total de sus inversiones en el país, aproximadamente el 35% ya está evaluando cómo realizar ese proceso de diversificación internacional.

- ¿Hicieron ajustes en sus carteras durante el último año?

Vimos que el 62% de los inversionistas hizo algún cambio en su portafolio. Se observa una mayor dolarización de los portafolios peruanos, el 27% de los inversionistas declaró haber aumentado su exposición al dólar u otras monedas fuertes, por encima del promedio regional de 23%.

- ¿Por qué el dólar ganó tanta relevancia?

Tanto por factores locales como internacionales. Estimamos que este movimiento hacia perfiles más moderados responderían a una estrategia de largo plazo.

- Entonces, ¿sería un fenómeno temporal o estructural?

Creemos que la mayor dolarización y el fortalecimiento de estrategias de gestión de riesgos responden más a un cambio estructural que a un fenómeno temporal.

- ¿Qué otros activos están ganando espacio dentro de los portafolios?

Además de una mayor exposición al dólar, las principales estrategias pasan por una mayor participación de instrumentos de renta fija de corto plazo. También observamos algo más de interés por activos reales como bienes raíces y, en menor medida, por metales preciosos como el oro.

Riesgos

- ¿Qué preocupa hoy a los inversionistas?

La principal preocupación sigue siendo la inflación. Es un riesgo que aparece de manera consistente en todos los países -Perú, Chile, Colombia y México-. También tienen mucho más presente el contexto geopolítico internacional y, en el caso peruano, durante mayo las elecciones fueron un tema importante de conversación por la incertidumbre política que generaban.

- Tras conocerse el resultado electoral, ¿cambia la visión sobre las inversiones en Perú?

Contar con un resultado electoral siempre elimina incertidumbre y permite que los inversionistas vuelvan a concentrarse en los fundamentos económicos. Dicho eso, nuestra visión sobre los activos peruanos no responde al resultado electoral, sino principalmente al riesgo inflacionario.

- Entonces, ¿hay una perspectiva optimista?

Consideramos que los fundamentos de largo plazo de la economía peruana siguen siendo sólidos, pero en el corto plazo mantenemos una postura más cautelosa tanto en renta variable local como en renta fija de mayor duración debido a los riesgos de inflación.

Perspectiva en próximos 12 meses

El optimismo de los inversionistas se ve reflejado principalmente en sus expectativas sobre el desempeño de sus portafolios. Y la confianza en el potencial del país prevalece pese a los desafíos del entorno.

Según la encuesta, el 56% espera que el valor de sus inversiones aumente en los próximos 12 meses.Además, cuatro de cada diez prevén un fortalecimiento del dólar frente a la moneda local y el 42% considera que la economía del país mejorará.

Sin embargo, persiste cautela frente al costo de vida, ya que el 43% estima que la inflación se incrementará durante ese mismo periodo.