En los aeropuertos modernos, nos negocios no aeronáuticos pueden representar entre el 30% y hasta 40% de los ingresos totales, dependiendo de la región del mundo. En Lima todavía era del 28% en 2022.
En los aeropuertos modernos, nos negocios no aeronáuticos pueden representar entre el 30% y hasta 40% de los ingresos totales, dependiendo de la región del mundo. En Lima todavía era del 28% en 2022.
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Mientras gran parte de la industria seguía paralizada por la pandemia del Covid-19, Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Perú, debía convencer, en el 2022, a empresas globales de comprometer millonarias inversiones de largo plazo en un proyecto en Lima que aún no existía físicamente y cuyo mercado futuro es aún difícil de anticipar.

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