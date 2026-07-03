El primer edificio de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto demandará una inversión privada de US$ 21 millones e iniciaría operaciones a comienzos del 2028. (Foto: Difusión)
El primer edificio de oficinas de la Nueva Ciudad Aeropuerto demandará una inversión privada de US$ 21 millones e iniciaría operaciones a comienzos del 2028. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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adjudicó a , el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas de la del . El proyecto demandará una inversión privada de aproximadamente US$ 21 millones, financiada íntegramente por la inmobiliaria, y está previsto que inicie operaciones comerciales a comienzos del 2028.

La adjudicación marca el inicio del desarrollo inmobiliario previsto alrededor del nuevo terminal aéreo y forma parte del concepto de Nueva Ciudad Aeropuerto, con el que la concesionaria busca incorporar infraestructura empresarial, logística y de servicios en el entorno del .

El edificio se desarrollará sobre un terreno de 2,455 metros cuadrados y contará con nueve pisos, un mezanine y un semisótano, alcanzando un área construida de 17,353 metros cuadrados. Asimismo, ofrecerá cerca de 14,000 metros cuadrados de superficie arrendable destinados a oficinas corporativas, espacios de y locales comerciales.

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Espacios para empresas vinculadas al aeropuerto

Según informó LAP, el inmueble estará orientado principalmente a empresas que forman parte del entorno aeroportuario y logístico, entre ellas , operadores especializados, concesionarios, , firmas de servicios corporativos y entidades públicas y privadas relacionadas con el transporte aéreo.

El proceso de adjudicación consideró criterios técnicos, operativos y comerciales. De acuerdo con la concesionaria, la propuesta presentada por fue seleccionada por su experiencia en el desarrollo y gestión de infraestructura vinculada al negocio aeroportuario, además de su planteamiento arquitectónico y de sostenibilidad.

La infraestructura incorporará la certificación internacional EDGE, enfocada en eficiencia energética y uso eficiente del agua, además de estándares internacionales de seguridad física y gestión ambiental.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez movilizó cerca de 30 millones de pasajeros durante su primer año de operaciones, consolidando a Lima como un hub regional de transporte aéreo. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez movilizó cerca de 30 millones de pasajeros durante su primer año de operaciones, consolidando a Lima como un hub regional de transporte aéreo. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

, administra actualmente más de 100,000 metros cuadrados de plataformas logísticas y oficinas, entre ellas Lima Cargo City, la Zona de Carga Sur del nuevo Jorge Chávez y el espacio de coworking LCC Espacios.

Durante las etapas de construcción y operación, el proyecto también prevé generar empleos directos e indirectos, incluyendo la contratación de trabajadores de las zonas de influencia del aeropuerto, además de dinamizar la demanda de proveedores vinculados a la obra.

La adjudicación se produce poco más de , infraestructura que demandó una inversión superior a US$ 2,000 millones y que, según LAP, .

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