La empresa peruana de espacios laborales flexibles, Comunal, continúa expandiéndose. Hace tres meses, inauguró en San Borja su primer edificio operado íntegramente por la compañía, consolidando su apuesta por la gestión directa de espacios corporativos. Ahora, realiza un movimiento distinto: presenta un workcafé en el primer piso del Edificio Leuro (Miraflores), uno de los inmuebles que ya opera, pero con un formato que rompe con el coworking tradicional: sin membresías, sin trámites, abierto a la calle.

Comunal explicó que el mercado corporativo viene demandando esquemas de flexibilidad extrema. Así, con Comunal Workcafe, da su primer paso formal en el segmento de productividad “puerta a calle”, ese espacio intermedio entre la cafetería de barrio y la oficina con contrato.

El objetivo es capturar a un perfil de usuario que hasta ahora quedaba fuera de su propuesta habitual: el freelancer , el consultor que trabaja desde distintos puntos de la ciudad, el equipo que se reúne una vez por semana y no necesita una sede fija . Dichos targets, dice la compañía, buscan infraestructura de nivel corporativo sin las barreras que normalmente la acompañan.

El modelo de Workcafe funciona mediante "daypass" por horas o jornada completa, permitiendo acceder a internet de alta velocidad, cabinas privadas y salas de reuniones sin trámites corporativos tradicionales. Foto: Comunal.

¿Cómo funciona Comunal Workcafe?

El espacio Workcafe opera bajo dos esquemas que conviven en el mismo piso. La primera es la cafetería: Neira Café Lab atiende directamente en barra, abierta a cualquier persona que entre desde la calle. La segunda es la oficina por horas: mediante un daypass —por fracciones de tiempo o día completo— el usuario accede a zonas de trabajo, internet de alta velocidad, cabinas privadas para videollamadas y salas de reuniones.

Comunal subrayó que este nuevo espacio no requiere formularios, ni controles de ingreso que caracterizan a los edificios corporativos.

La idea de Comunal Workcafe x Neira surgió de la observación sobre lo que ocurre en los distritos financieros de Lima.

“Detectamos una desconexión: profesionales que buscaban la atmósfera de una cafetería, pero que terminaban sacrificando su productividad por la falta de infraestructura técnica adecuada, conectividad inestable, ruido o falta de seguridad para sus herramientas de trabajo”, explicó Ernesto De Olazával, cofundador y CEO de Comunal.

El socio para la operación de Comunal Workcafe es Neira Café Lab, una de las marcas con mayor crecimiento en el segmento de café premium en el país. La alianza, detalló la empresa, no es solo logística, pues Comunal representa también una apuesta de posicionamiento.

El espacio suma además una tienda de productos de diseño en edición limitada, en colaboración con los artistas Amadeo Gonzales y Renzo Boggio.

Comunal ya opera 16 sedes en Lima y 19 en México. Además, prepara una nueva apertura en Chacarilla y evalúa replicar el formato workcafé en otras zonas de alta actividad corporativa. Foto: Comunal

¿Vienen otros Comunal Workcafe?

Comuna Workcafe no se agota en Miraflores. "Nuestra meta no es solo administrar metros cuadrados, sino innovar en la forma en que las personas viven la productividad en la ciudad. El workcafé es un formato ágil y escalable, alineado a una realidad en la que la flexibilidad ya no es un beneficio corporativo, sino una necesidad operativa “, señaló De Olazával, dejando abierta la puerta a nuevas aperturas en otras zonas de Lima con alta concentración de oficinas y tráfico peatonal.