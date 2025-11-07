Montaña de 7 colores. (Foto: Shutterstock)
Montaña de 7 colores.
Autoridades regionales y locales de Cusco buscan ponerle fin al conflicto social que arrastran desde hace varios años los habitantes de diversas comunidades

En una última reunión sostenida en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, se decidió conformar una comisión técnica para revisar los estatutos y fortalecer la gestión comunal.

Estas son conformadas por los representantes de las comunidades de Llacto, Qayarachimpa Chullo y Chillihuani,

En estas sesiones será importante las reuniones y sesiones de trabajo de las autoridades municipales del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, debido a que es en esta jurisdicción donde gesta el problema, así como la asamblea general en Chillihuani.

En el proceso técnico participarán también representantes de la Dirección de Cultura de Cusco y la subprefectura distrital de Cusipata.

Empresa comunal a cargo de administración

Rosendo Baca Palomino, titular de la Gercetur Cusco, propuso al igual que otros sectores, que sea una empresa comunal la que administre este atractivo natural, y que diversos sectores compartirían esta recomendación.

“Todos aceptan tener una empresa comunal que represente y beneficie a cada una de las comunidades. Eso ya es un consenso general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de las municipalidades, de las comunidades y presupuesto de nosotros también”, aseveró el funcionario.

Para viabilizar soluciones en la gestión y conservación sostenible de la Montaña de Colores participan con propuestas, la Gercetur, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo, las municipalidades de Quispicanchi y Cusipata y las comunidades de Chillihuani, Tintinco y Paucarpata.

