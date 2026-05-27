Productores exigen revisar importaciones y transparentar la comercialización del arroz. (Foto: Andina)
Productores exigen revisar importaciones y transparentar la comercialización del arroz. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Lo que comenzó como un reclamo por el precio del arroz se convirtió en un paro que pone presión sobre el Gobierno. En Perú, los agricultores aseguran que cada saco vendido deja más pérdidas que ganancias: no cubre fertilizantes ni deudas bancarias, factores protagonistas en el circuito de producción.

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