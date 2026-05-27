Hasta el momento, el reclamo ya incluye bloqueo de vías en regiones como Piura, Arequipa y San Martín. ¿Qué elementos convergieron para desatar este escenario de crisis?

El peso de la importación

Víctor Ballena, coordinador del Observatorio Económico de Comercio Exterior de la UPC, precisó que, en 2025, las importaciones de arroz registraron un repunte importante. Puntualmente, el valor FOB alcanzó US$ 97,261.68 millones, mientras que el valor CIF llegó a US$ 111,409.10 millones. Cabe destacar que la diferencia entre ambos valores responde a que el CIF incorpora costos adicionales, como transporte y seguros.

Este comportamiento ocurrió en un momento sensible para el sector arrocero local. “En el año 2023, hubo una variación positiva de 18.3% en la producción y, en 2024, el descenso de la producción se dio en -6.6%. Eso se ha vuelto a repetir en 2025, con -4.8%, y justamente cuanto más se da una disminución de la producción, entre enero y marzo, que son los meses de cosecha, hay más importación de arroz. Entre el año 2024 y 2025 la importación de arroz subió bastante” .

En efecto, de acuerdo con la data del centro que lidera el experto, hubo una fuerte concentración en pocos países proveedores. Uruguay ocupó ampliamente el mercado en 2025, con el 38.56% del valor importado total, equivalente a US$ 128,2 millones CIF. Muy cerca se ubicó Brasil, que representó el 34,20% del total, con importaciones valorizadas en US$ 113,7 millones. En suma, ambos países concentraron más del 72% de todas las importaciones de arroz registradas en Perú.

Desde el Ministerio de Agricultura (Midagri) también le determinaron a este diario que Uruguay y Brasil son los proveedores clave de Perú. En términos de valor, por ejemplo, las importaciones de arroz pilado (sin cáscara) alcanzarían los US$ 108.7 millones en 2025. Uruguay lideraría también en valor CIF con US$ 50.6 millones; seguido de Brasil, con US$ 44.2 millones.

A esta “cobertura” Ballena le sumó un análisis geográfico que pone en desventaja al arroz local. Aunque regiones como San Martín tienen una alta capacidad de producción, su ubicación juega en contra, porque los productores deben trasladar el grano desde zonas lejanas hasta Lima , donde se concentra la mayor demanda.

“Entonces, obviamente no va a haber demanda, todos los departamentos están produciendo arroz ahora”, sostuvo.

Con todos estos aspectos considerados, se evidencia que el mercado nacional ya tiene suficiente oferta, pero aun así continúan ingresando volúmenes considerables de producto extranjero, lo que empuja hacia abajo el precio.

Productores de arroz resisten entre deudas y precios bajos. (Foro: Andina)

Vulnerabilidad de los productores

Saul Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chira (Piura), identificó otras variables adversas en el panorama y expresó que el malestar de los agricultores responde a un “abandono total” por parte del Gobierno.

El arroz enfrenta problemas de comercialización, especialmente en la selva, debido a que las variedades producidas en esa zona no coinciden con las preferencias del consumidor. Como consecuencia, el producto estaría siendo comprado por debajo de los costos de producción.

Sin embargo, el dirigente señaló que el problema va más allá del precio en el campo. Aunque el arroz se paga barato al productor, el precio final para el consumidor sigue elevado. A su juicio, esta situación evidencia que ni el agricultor ni el consumidor están siendo beneficiados, por lo que considera primordial revisar el rol de los molineros y de toda la cadena de comercialización.

Núñez también cuestionó las prácticas vinculadas al arroz importado. Indicó que el producto extranjero ingresa al país en sacos “blancos” y luego sería reenvasado bajo marcas peruanas.

Otro de los factores que golpea al sector es el incremento del costo de los fertilizantes y combustibles. El vocero explicó que gran parte de los fertilizantes utilizados en el país proviene del Medio Oriente. Con el cierre del Estrecho de Ormuz, se elevó considerablemente los costos de transporte y se encarecieron más los insumos agrícolas. A ello le añadió el aumento del precio del combustible.

En otro momento, criticó las prioridades del gasto público y señaló que se destinaron millones a la compra de aviones mientras los agricultores continúan sin apoyo.

“Ese es el malestar de los agricultores. Hay un sentimiento de abandono y de descontento con la forma en que se viene manejando la economía del país”, dijo.

No obstante, en medio de esta coyuntura, Núñez lanzó una alerta: hay presencia de grupos ajenos al sector agrario que estarían aprovechando el contexto de tensión. Desde Sullana, específicamente en la zona de Cerro Mocho, afirmó que se estaría cobrando entre S/20 y S/30 a los pasajeros para dejarlos pasar, pero en esos puntos hay poca presencia real de agricultores y escasa intervención policial.

Agricultores paralizan carreteras en Perú y reclaman apoyo para la producción de arroz. Foto: Andina

Peticiones en el “campo”

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció mediante un comunicado oficial y agrupó todos los factores en contra: los bajos precios del cereal, los altos precios de los fertilizantes, los elevados costos de combustible para el transporte y la logística.

Entre los principales pedidos figura la instalación inmediata de una Mesa de Diálogo Nacional Técnica y Productiva del Arroz, un espacio en el que puedan participar el sector público y el privado. También solicitan la entrega de un bono extraordinario para fertilizantes.

Además de reducir el impacto del combustible en la cadena agrícola, los gremios exigen evaluar mecanismos de protección temporal o un “precio refugio” para el arroz. La propuesta busca corregir las distorsiones actuales del mercado, evitar que los agricultores se descapitalicen y garantizar la sostenibilidad de la producción nacional de alimentos.

Piden, asimismo, la intervención de Indecopi, Sunat y el Ministerio Público. Solicitan que se revisen posibles prácticas de concertación de precios, acaparamiento o abuso de posición dominante dentro del mercado arrocero.

A ello se suma la petición de mirar la política de importaciones y aranceles; así como de reactivar el financiamiento de obras de defensa ribereña. En particular, exhortaron al MEF, la PCM y la Autoridad Nacional de Infraestructura a destrabar, mediante el FONDES, proyectos paralizados desde la Reconstrucción con Cambios, con el fin de proteger miles de hectáreas agrícolas frente a lluvias e inundaciones.

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó una medida: “Se han destinado casi S/ 30 millones, de los cuales, entre S/10 y S/12 millones serán destinados para una primera etapa para la compra de arroz. Se repetirá en julio” , dijo a Canal N Luis Llanos, vocero de la cartera.

No obstante, subrayó que “no se va a poder comprar todo el volumen” demandado por los manifestantes, que es de 180,000 toneladas. Con esta primera inyección de recursos se adquirirán solo 3,100 toneladas.

Con respecto a la urea, indicó que el “precio alcanzó picos históricos”. Por ello, “Midagri demuestra que se regularizará y volverá a precios de hace tres meses”.

Asimismo, colocó sobre la mesa el compromiso de modernizar la ley de compra de alimentos a la agricultura familiar (n. 31071 - Ley ComprAgro), la cual “será de obligatoriedad para que se aplique a otros sectores como Defensa Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa”.

En las importaciones, Perú compró arroz a más de 20 países y movió más de 365 millones de kilos, con un valor CIF total de US$ 332,5 millones. (Fuente: Andina)

El dato:

El vocero del Observatorio Económico de Comercio Exterior de la UPC advirtió que ya existe una tendencia: algunos agricultores están dejando de sembrar arroz porque consideran que otros cultivos destinados a exportación resultan más rentables frente a un mercado como el actual. Así, la mejora de los puertos y de la infraestructura logística podría acelerar todavía más ese cambio, ya que con mayores facilidades para importar productos desde países como Uruguay y Brasil, el proceso se volvería más rápido y barato en comparación con la producción local.