China inició el envío de un nuevo paquete de ayuda alimentaria a Cuba con la llegada de 15,000 toneladas de arroz al puerto de La Habana, parte de un donativo total de 60,000 toneladas que arribará de forma gradual en las próximas semanas. El cargamento llega en un contexto de severa crisis económica en la isla, marcada por escasez de alimentos, medicinas y restricciones energéticas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó la llegada del primer embarque como una muestra del fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. A través de la red social X, el mandatario agradeció al “pueblo, Partido y Gobierno de China” por el envío y señaló que este representa el inicio de un nuevo donativo que se completará progresivamente.

“El importante cargamento marca el inicio de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, que arribarán gradualmente”, sostuvo Díaz-Canel, quien añadió que los vínculos de amistad y cooperación entre La Habana y Pekín “se fortalecen en momentos cruciales”.

Cuba agradece ayuda alimentaria de China mientras enfrenta apagones y escasez (Foto: Pexels)

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La ministra cubana de Comercio Exterior, Betsy Díaz, informó que el arroz será distribuido en cuatro embarques de 15,000 toneladas cada uno. Reconoció además las dificultades logísticas derivadas de la falta de combustible, aunque aseguró que las autoridades realizan “los máximos esfuerzos” para garantizar su entrega en el país.

Por su parte, el embajador chino en Cuba, Hua Xin, calificó el donativo como “la mayor ayuda alimentaria” enviada por China a la isla en los últimos años, según imágenes difundidas por la televisión estatal cubana.

La ayuda llega mientras Cuba enfrenta una prolongada crisis económica y energética, en un escenario influido por las sanciones de Estados Unidos y las limitaciones estructurales internas. Bajo embargo estadounidense desde 1962, la isla ha experimentado en los últimos años crecientes problemas de abastecimiento y frecuentes apagones.

El acercamiento entre China y Cuba también se produce en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Pekín y Washington. El jueves, el gobierno chino criticó el uso de sanciones y acciones judiciales contra Cuba, luego de que Estados Unidos inculpara al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

“El gobierno estadounidense debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, reforzando la posición de Pekín en respaldo a su aliado caribeño.

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