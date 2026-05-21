Corte Suprema refuerza deducción de comisiones ligadas al negocio aunque no exista intermediación tradicional. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
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Gerardo Rosales Diaz
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Las comisiones empresariales suelen ser uno de los gastos más observados por la Sunat durante las fiscalizaciones tributarias. Aunque la Ley del Impuesto a la Renta permite deducir desembolsos vinculados con la generación de ingresos, en la práctica muchas controversias surgen cuando la administración cuestiona si realmente existió un servicio, una intermediación comercial o una justificación económica suficiente detrás de esos pagos.

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