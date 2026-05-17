SUNAT estableció los plazos para la Declaración Anual de Renta 2025, que deberán cumplirse según el último dígito del RUC. Foto: Andina.
SUNAT estableció los plazos para la Declaración Anual de Renta 2025, que deberán cumplirse según el último dígito del RUC. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Para cumplir con esta obligación se debe utilizar el Formulario Virtual N.° 709, disponible en el portal de la Sunat () o en la APP Personas con su celular.

Más de 375 mil contribuyentes (personas naturales sin negocio) ya presentaron su Declaración de Renta 2025, adelantándose a los vencimientos, destacó la Sunat. Este resultado evidencia un incremento de 117% en las declaraciones presentadas por los contribuyentes en comparación con el año anterior.

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Cabe precisar que el Cronograma de Vencimientos se establece de acuerdo con el último dígito del RUC y se hará de acuerdo al siguiente orden:

Sunat recordó que las personas naturales sin negocio que deberán presentar su declaración de renta en 2025 son las siguientes:

  • Rentas de Cuarta (independientes) y/o Quinta Categoría y Rentas de Fuente Extranjera y determinen un saldo a favor.
  • Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría que hayan atribuido gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos.
  • Quienes tengan un saldo a pagar por Rentas de Primera y/o Segunda Categoría y/o Rentas del Trabajo y/o Rentas de Fuente Extranjera.
  • Los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría.

Aparte, recordaron que, al igual que en años anteriores, han puesto a disposición de los contribuyentes un archivo personalizado con información referencial que deberá ser verificada, completada o modificada antes de presentar la declaración.

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