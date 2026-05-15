El 2025 el número de petitorios mineros creció en más del 40% en el Perú
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Elías García Olano
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A la par del crecimiento sostenido en las cotizaciones del cobre y el oro, en el 2025 en el Perú se registraron crecimientos récord en los petitorios y concesiones otorgadas para desarrollar actividad minera, tendencia que continúa al alza este año, a juzgar por reportes oficiales.

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