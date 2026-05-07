La AFD destacó como una de sus experiencias en Perú el financiamiento de viviendas sociales, a través de apoyos directos al Fondo Mi Vivienda. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), celebra una década de colaboración y financiamiento de proyectos en el Perú. Y, de cara a los próximos años, quieren dar un paso más allá.

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